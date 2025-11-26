ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το δράμα του Νεϊμάρ - Κι άλλος τραυματισμός, 45ος από το 2014!

Ο Βραζιλιάνος στάρ υπέστη νέο τραυματισμό και θα χάσει το φινάλε του πρωταθλήματος με την Σάντος.

Η σεζόν του Νεϊμάρ ολοκληρώνεται πρόωρα, καθώς ένας ακόμη τραυματισμός τον αφήνει εκτός γηπέδων για αρκετές εβδομάδες. Στο Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα έχουν μείνει 3 αγωνιστικές για το φινάλε, με τη Σάντος να βρίσκεται στις θέσεις υποβιβασμού και να κινδυνεύει να πέσει κατηγορία.

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχασε ήδη το τελευταίο ματς της ομάδας, με την Ιντερνασιονάλ, λόγω ενοχλήσεων και μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ένα νέο πρόβλημα στον μηνίσκο και θα μείνει έκτος μέχρι το τέλος του 2025.

Η Σάντος βρίσκεται στην 17η θέση με 38 βαθμούς και της μένουν τρία ακόμη ματς για να σώσει τη σεζόν. Τα δύο από αυτά είναι απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας και η τελευταία αγωνιστική είναι εναντίον της Κρουζέιρο, που κάθεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος.

Οι τραυματισμοί του Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ πήγε στην Σάντος ως ελεύθερος τον Ιανουάριο του 2025. Από τότε έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε μόλις 25 αγώνες αφού έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και δε μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα που τον ανέδειξε. Αυτός είναι ο τέταρτος τραυματισμός του το 2025 έχοντας ξανατραυματιστεί τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο.

Από το 2014 μέχρι και σήμερα έχει τραυματιστεί 45 φορές, καθώς έχει χάσει 265 παιχνίδια και 1429 ήμερες σε όλη του την καριέρα λόγω τραυματισμών.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει και ο Κάρλο Αντσελότι, προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, του έδωσε προθεσμία να ετοιμάσει το κορμί του, πράγμα που φαντάζει πιο δύσκολο από ποτέ μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

athletiko.gr 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη