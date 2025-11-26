Κάνει «χρυσό» τον Ισκο με νέο συμβόλαιο η Μπέτις!

Σε… franchise player θέλει να μετατρέψει τον Ίσκο η Ρεάλ Μπέτις!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της «Estadio Deportivo», καταγράφοντας τη δελεαστική πρόταση της διοίκηση της ομάδας από την Ανδαλουσία για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, ο Ισπανός μέσος, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ της Μπέτις, αν υπογράψει τη νέα σύμβαση, με ισχύ μέχρι το 2028.

Καθώς θα αμείβεται με οκτώ εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που λαμβάνει αυτή την στιγμή μόνο ο Άντονι από τους συμπαίκτες του στους «βερδιμπλάνκος»!

Ο Ίσκο μεταγράφηκε στην Μπέτις το καλοκαίρι του 2023, ενώ την περασμένη σεζόν έβαλε 12 γκολ και έδωσε 11 ασίστ σε 33 συμμετοχές, σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Μάλιστα, ο 33χρονος χαφ φέρεται να έχει προτάσεις τόσο από αγγλικές ομάδες όσο και την Σαουδική Αραβία, αλλά εκείνος επιθυμεί να παραμείνει στην χώρα του.

