Νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ο Χαριστέας

Την πρόσληψη του Άγγελου Χαριστέα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Κηφισιά, με τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004 να αντικαθιστά τον Στέφανο Κοτσόλη, που αποχώρησε για να εργαστεί στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Οι συστάσεις για τον Άγγελο Χαριστέα είναι περιττές, δεδομένου πως πρόκειται για μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες ποδοσφαιρικές φιγούρες της χώρας, με μακρά και πλούσια καριέρα στα γήπεδα. Φυσικά, κορωνίδα των επιτευγμάτων του υπήρξε η κατάκτηση του Euro 2004 με την Εθνική Ελλάδος, σημειώνοντας το πιο ιστορικό ελληνικό γκολ.

Ο Άγγελος Χαριστέας γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1980 στις Σέρρες, απ’ όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Άρη και του Αθηναϊκού, πριν ξεκινήσει μια απολύτως επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό. Κατά σειρά αγωνίστηκε σε Βέρντερ Βρέμης, Άγιαξ, Φέγενοορντ, Νυρεμβέργη, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αρλ – Αβινιόν και Σάλκε, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2011 για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του υπήρξε η Αλ Νασρ.

Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος έχει καταγράψει 25 γκολ σε 88 συμμετοχές.

