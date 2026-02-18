ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

Για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση

Ο Άντονι Γκόρντον πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σε ένα και μόνο ημίχρονο.

Ένα επίτευγμα σπάνιο, που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και ο εξτρέμ της ομάδας του Έντι Χάου είναι μόλις ο 4ος που κάνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την UEFA.

Μέχρι σήμερα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν εκείνο του Λουίζ Αντριάνο, ο οποίος είχε σκοράρει τέσσερις φορές πριν από την ανάπαυλα με τη φανέλα της Σαχτάρ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με πέντε γκολ συνολικά κόντρα στην Μπάτε Μπορίσοφ!

Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο έχει πετύχει και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, στο επιβλητικό 6-0 της Μπάγερν Μονάχου επί του Ερυθρού Αστέρα, όπως και ο Σερζ Γκνάμπρι στο εντυπωσιακό των Βαυαρών 7-2 απέναντι στην Τότεναμ!

Παράλληλα, με αυτή την εμφάνιση έφτασε τα 10 γκολ στο Champions League και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Άλαν Σίρερ (6). Στη σχετική λίστα ακολουθούν οι Χάρβεϊ Μπαρνς (5) και Φαουστίνο Ασπρίγια (3).

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο Λάρκιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστικό: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Στο στόχαστρο ρατσιστικών σχολίων ο Λόιντ Κέλι μετά το Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

30 από 55, δεν είναι καθόλου αστείο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη