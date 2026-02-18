Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

Ο Άντονι Γκόρντον πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σε ένα και μόνο ημίχρονο.

Ένα επίτευγμα σπάνιο, που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και ο εξτρέμ της ομάδας του Έντι Χάου είναι μόλις ο 4ος που κάνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την UEFA.

Μέχρι σήμερα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν εκείνο του Λουίζ Αντριάνο, ο οποίος είχε σκοράρει τέσσερις φορές πριν από την ανάπαυλα με τη φανέλα της Σαχτάρ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με πέντε γκολ συνολικά κόντρα στην Μπάτε Μπορίσοφ!

Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο έχει πετύχει και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, στο επιβλητικό 6-0 της Μπάγερν Μονάχου επί του Ερυθρού Αστέρα, όπως και ο Σερζ Γκνάμπρι στο εντυπωσιακό των Βαυαρών 7-2 απέναντι στην Τότεναμ!

Παράλληλα, με αυτή την εμφάνιση έφτασε τα 10 γκολ στο Champions League και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Άλαν Σίρερ (6). Στη σχετική λίστα ακολουθούν οι Χάρβεϊ Μπαρνς (5) και Φαουστίνο Ασπρίγια (3).