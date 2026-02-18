«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

Αδιανόητη εμφάνιση από τη Νιούκαστλ και τον Άντονι Γκόρντον στο Μπακού. Ένα πρώτο ημίχρονο με πέντε γκολ, τα τέσσερα από τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό και η «σεμνή τελετή» στο «Τοφίκ Μπαχράμοφ» απέναντι στην Καραμπάχ έλαβε πρόωρο τέλος.

Οι «ανθρακωρύχοι» με μία άκρως πειστική εμφάνιση διέλυσαν τους Αζέρους με 6-1 στο πρώτο ματς των playoffs του Champions League και μετέτρεψαν τη ρεβάνς του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» σε έξι ημέρες (24/2) σε τυπική διαδικασία.

Η ομάδα του Έντι Χάου έγινε η πρώτη που εξασφάλισε - ουσιαστικά - την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από το πρώτο κιόλας ματς, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Άντονι Γκόρντον.

Ο 24χρονος με «καρέ» (3', 32', 34', 45'+1) έφτασε τα 10 γκολ στο Champions League (πίσω από την Μπαπέ που έχει 13), ενώ στο 8' ο Τιάο είχε «γράψει» το 2-0 με κεφαλιά. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 72' ο Μέρφι, ενώ νωρίτερα και συγκεκριμένα στο 55' ο Καφαρκουλίγεφ είχε πετύχει το «γκολ της τιμής».

Να σημειώσουμε ότι η Καραμπάχ δέχεται σε δεύτερο συνεχόμενο ματς έξι γκολ, καθώς είχε ηττηθεί με 6-0 και από τη Λίβερπουλ στο τελευταίο ματς της League Phase της διοργάνωσης, στο «Άνφιλντ».