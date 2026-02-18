ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

Καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο

Αδιανόητη εμφάνιση από τη Νιούκαστλ και τον Άντονι Γκόρντον στο Μπακού. Ένα πρώτο ημίχρονο με πέντε γκολ, τα τέσσερα από τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό και η «σεμνή τελετή» στο «Τοφίκ Μπαχράμοφ» απέναντι στην Καραμπάχ έλαβε πρόωρο τέλος.

Οι «ανθρακωρύχοι» με μία άκρως πειστική εμφάνιση διέλυσαν τους Αζέρους με 6-1 στο πρώτο ματς των playoffs του Champions League και μετέτρεψαν τη ρεβάνς του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» σε έξι ημέρες (24/2) σε τυπική διαδικασία. 

Η ομάδα του Έντι Χάου έγινε η πρώτη που εξασφάλισε - ουσιαστικά - την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από το πρώτο κιόλας ματς, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Άντονι Γκόρντον. 

Ο 24χρονος με «καρέ» (3', 32', 34', 45'+1) έφτασε τα 10 γκολ στο Champions League (πίσω από την Μπαπέ που έχει 13), ενώ στο 8' ο Τιάο είχε «γράψει» το 2-0 με κεφαλιά. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 72' ο Μέρφι, ενώ νωρίτερα και συγκεκριμένα στο 55' ο Καφαρκουλίγεφ είχε πετύχει το «γκολ της τιμής».

Να σημειώσουμε ότι η Καραμπάχ δέχεται σε δεύτερο συνεχόμενο ματς έξι γκολ, καθώς είχε ηττηθεί με 6-0 και από τη Λίβερπουλ στο τελευταίο ματς της League Phase της διοργάνωσης, στο «Άνφιλντ». 

