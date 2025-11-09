Πέρασε με τριάρα από τη Νεάπολη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Νίκαια, επικρατώντας 3-1 της Κηφισιάς για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Έτσι, οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν την 4η σερί τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Νασιμέντο ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 37′, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Παντελίδης ισοφάρισε νωρίς στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό του παιχνιδιού.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 57′ και στο 71′ πήραν το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 61ο λεπτό, μετά την δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Μαϊντάνα, που είχε περάσει αλλαγή στο ημίχρονο.

Στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός πέρασε στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Στους 12 βαθμούς έμεινε η Κηφισιά.

Την επόμενη αγωνιστική, οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (22/11, 20:00), ενώ η Κηφισιά φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (23/11, 19:00).

Το ματς

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός θέλησε να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό και να πιέσει ψηλά την Κηφισιά. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη καλή στιγμή με ένα άστοχο σουτ του Λαρουσί στο 8ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πολιορκούσε την περιοχή της Κηφισιάς, χωρίς ωστόσο να παράγει μεγάλο αριθμό ευκαιριών. Στο 20ο λεπτό βρήκε δίχτυα με πανέμορφο τελείωμα του Μουζακίτη. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του VAR, θεωρήθηκε πως η μπάλα είχε βγει έξω στο γύρισμα του Ποντένσε στην αρχή της φάσης.

Στο 25′ ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Νασιμέντο έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, έκανε το σουτ, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Το 1-0 των ερυθρόλευκων ήρθε στο 37ο λεπτό.

Ο Ροντινέι από τα δεξιά είδε την κίνηση του Νασιμέντο στον χώρο, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας στα δεξιά της περιοχής, εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του από δύσκολη γωνία και έκανε το 1-0. Ο Πορτογάλος πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, ο Ρέτσος βρήκε δίχτυα με το κεφάλι μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι. Ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, μετά από έλεγχο στο μόνιτορ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό η Κηφισιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Μετά από γέμισμα προς τα δεξιά, ο Ποκόρνι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Σιμόν την δεύτερη και ο Παντελίδης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 των γηπεδούχων.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τον τρόπο που μπήκε η ομάδα του στο δεύτερο μέρος, αλλά κατάφερε να πάρει κεφάλι ξανά. Στο 56′ ο Βεργέτης έδειξε την άσπρη βούλα για το σπρώξιμο του Αμανί στον Μαρτίνς στα αριστερά της περιοχής. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Τα πράγματα στη συνέχεια απλοποιήθηκαν για τον Ολυμπιακό. Στο 61′ ένα σουτ του Ροντινέι κόντραρε στον Τζίμα και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, με τον Μαϊντάνα να βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στον Μαρτίνς.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έκανε τρία τέρματά του. Ο Βεργέτης ειδοποιήθηκε από τον VAR για να εξετάσει στο μόνιτορ ενδεχόμενο πέναλτι των ερυθρόλευκων για χέρι του Αμανί. Αφού είδε τη φάση, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ελ Κααμπί έστησε για δεύτερη φορά την μπάλα και ευστόχησε για το 3-1 στο 71′.

Ο Ολυμπιακός είχε καθαρίσει το παιχνίδι και συνέχιζε να έχει τον πρώτο λόγο. Στο 81′ ο Στρεφέτσα πάτησε από τα αριστερά, έκανε το τελείωμα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ του Βραζιλιάνου.

Πριν από το τέλος του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι είχαν και τρίτο δοκάρι με το σουτ του Στρεφέτσα στο 90+4′. Έτσι, το 3-1 έμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν (78′ Ντίας), Ποκόρνκι, Σόουζα (46′ Τζίμας), Λαρουσί (46′ Λαρουσί), Βιγιαφάνιες (46′ Βιγιαφάνιες), Εμπό, Πόμπο (78′ Χουχούμης), Ζέρσον, Παντελίδης, Τετέι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης (84′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Τσικίνιο (84′ Γιαζίτζι), Ποντένσε (74′ Στρεφετσα), Μαρτίνς (84′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (75′ Γιάρεμτσουκ)

Πηγή: sport24.gr