ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε με τριάρα από τη Νεάπολη ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέρασε με τριάρα από τη Νεάπολη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Νίκαια, επικρατώντας 3-1 της Κηφισιάς για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Έτσι, οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν την 4η σερί τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Νασιμέντο ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 37′, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Παντελίδης ισοφάρισε νωρίς στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό του παιχνιδιού.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 57′ και στο 71′ πήραν το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 61ο λεπτό, μετά την δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Μαϊντάνα, που είχε περάσει αλλαγή στο ημίχρονο.

Στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός πέρασε στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Στους 12 βαθμούς έμεινε η Κηφισιά.

Την επόμενη αγωνιστική, οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (22/11, 20:00), ενώ η Κηφισιά φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (23/11, 19:00).

Το ματς

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός θέλησε να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό και να πιέσει ψηλά την Κηφισιά. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη καλή στιγμή με ένα άστοχο σουτ του Λαρουσί στο 8ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πολιορκούσε την περιοχή της Κηφισιάς, χωρίς ωστόσο να παράγει μεγάλο αριθμό ευκαιριών. Στο 20ο λεπτό βρήκε δίχτυα με πανέμορφο τελείωμα του Μουζακίτη. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του VAR, θεωρήθηκε πως η μπάλα είχε βγει έξω στο γύρισμα του Ποντένσε στην αρχή της φάσης.

Στο 25′ ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Νασιμέντο έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, έκανε το σουτ, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Το 1-0 των ερυθρόλευκων ήρθε στο 37ο λεπτό.

Ο Ροντινέι από τα δεξιά είδε την κίνηση του Νασιμέντο στον χώρο, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας στα δεξιά της περιοχής, εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του από δύσκολη γωνία και έκανε το 1-0. Ο Πορτογάλος πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, ο Ρέτσος βρήκε δίχτυα με το κεφάλι μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι. Ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, μετά από έλεγχο στο μόνιτορ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό η Κηφισιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Μετά από γέμισμα προς τα δεξιά, ο Ποκόρνι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Σιμόν την δεύτερη και ο Παντελίδης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 των γηπεδούχων.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τον τρόπο που μπήκε η ομάδα του στο δεύτερο μέρος, αλλά κατάφερε να πάρει κεφάλι ξανά. Στο 56′ ο Βεργέτης έδειξε την άσπρη βούλα για το σπρώξιμο του Αμανί στον Μαρτίνς στα αριστερά της περιοχής. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Τα πράγματα στη συνέχεια απλοποιήθηκαν για τον Ολυμπιακό. Στο 61′ ένα σουτ του Ροντινέι κόντραρε στον Τζίμα και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, με τον Μαϊντάνα να βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στον Μαρτίνς.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έκανε τρία τέρματά του. Ο Βεργέτης ειδοποιήθηκε από τον VAR για να εξετάσει στο μόνιτορ ενδεχόμενο πέναλτι των ερυθρόλευκων για χέρι του Αμανί. Αφού είδε τη φάση, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ελ Κααμπί έστησε για δεύτερη φορά την μπάλα και ευστόχησε για το 3-1 στο 71′.

Ο Ολυμπιακός είχε καθαρίσει το παιχνίδι και συνέχιζε να έχει τον πρώτο λόγο. Στο 81′ ο Στρεφέτσα πάτησε από τα αριστερά, έκανε το τελείωμα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ του Βραζιλιάνου.

Πριν από το τέλος του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι είχαν και τρίτο δοκάρι με το σουτ του Στρεφέτσα στο 90+4′. Έτσι, το 3-1 έμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν (78′ Ντίας), Ποκόρνκι, Σόουζα (46′ Τζίμας), Λαρουσί (46′ Λαρουσί), Βιγιαφάνιες (46′ Βιγιαφάνιες), Εμπό, Πόμπο (78′ Χουχούμης), Ζέρσον, Παντελίδης, Τετέι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης (84′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Τσικίνιο (84′ Γιαζίτζι), Ποντένσε (74′ Στρεφετσα), Μαρτίνς (84′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (75′ Γιάρεμτσουκ)

 

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρεκόρ καριέρας με 5x5 πέναλτι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ασταμάτητος Λεβαδειακός: Προσπέρασε τον Ολυμπιακό και πλέον έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος!

Ελλάδα

|

Category image

Τρίποντο με αρκετό άγχος για την ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τετ α τετ Παπασταύρου - Πετρίδη και χαμόγελο από τον δεύτερο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Πάφος FC 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι 5+2 που ζουν για πρώτη φορά το αιώνιο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απώλειες στο φινάλε για Ομόνοια 29 και… ξέφυγε η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βλέπει και πράττει για Μαέ ο Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μία αλλαγή... από τη νίκη στην 11άδα της Ανόρθωσης με Πάφο FC

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με τέσσερις αλλαγές από Βιγιαρεάλ σε Ανόρθωση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι έντεκα του Μπεργκ για το ντέρμπι (εκτός ο Μαέ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το αιώνιο ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνεχίζεται η γελοία κατάσταση με το Δόξα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έσπασε τα δοκάρια ο Asteras AKTOR, άντεξε ο Άρης των δέκα παικτών

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη