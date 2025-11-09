Έσπασε τα δοκάρια ο Asteras AKTOR, άντεξε ο Άρης των δέκα παικτών

Για έκτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη έμεινε ο Άρης, που πάντως γλίτωσε τα χειρότερα στη φιλοξενία του Asteras AKTOR, τον οποίο κράτησε στο 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης».

Η αποβολή του Γαλανόπουλου στο 24’ άφησε με δέκα παίκτες τους Θεσσαλονικείς, που εν συνεχεία είδαν τους Αρκάδες να στέλνουν σε τρεις περιπτώσεις την μπάλα στο δοκάρι!

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κίτιρνοι» θα συμπληρώσουν δύο μήνες χωρίς τρίποντο, με τους οπαδούς της ομάδας να αποδοκιμάζουν στο τέλος του αγώνα.

Στο μυαλό του κόουτςς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον Διούδη στο τέρμα και τους Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Φαντιγκά στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μόντσου και Ράτσιτς, με Μορουτσάν, Γαλανόπουλο και Σίστο πίσω από τον Μορόν.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Κρις Κόουλμαν. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Παπαδόπουλος, με Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβανόφ και Σιλά στην άμυνα. Στον άξονα επιλέχτηκαν οι Τζανδάρης και Γιαμπλόνσκι, ενώ οι Κετού, Μπαρτόλο και Καλτσάς έπαιξαν πίσω από τον Τζοακίνι.

Το ματς

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και έφτασαν κοντά στο γκολ στο έβδομο λεπτό, όταν το δυνατό σουτ του Κετού από το ημικύκλιο της περιοχής κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 21’, ο Διούδης αποσόβησε τον κίνδυνο μετά την προσπάθεια του Σιλά από τα αριστερά, με τον Γαλανόπουλο να αποβάλλεται τρία λεπτά αργότερα μετά από σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι! Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να διατηρήσουν την κατάσταση ισορροπημένη και είδαν το σουτ του Φαντιγκά στο 36’ να περνάει άουτ, ενώ στο 39’, ο Καλτσάς απείλησε με σουτ από πλάγια θέση το οποίο απέκρουσε ο Διούδης. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ανήκε στους «κίτρινους», με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του Σούντμπεργκ (56’), ωστόσο ακολούθησαν μεγάλες φάσεις για τους Αρκάδες.

Στο 60ό λεπτό, ο Κετού απείλησε από μακριά, με τον Διούδη να αποκρούει και τον Τζοακίνι στη συνέχεια να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι εξ επαφής. Στο 62’, ήταν η σειρά του Γιαμπλόνσκι να αναγκάσει σε σημαντική επέμβαση τον γκολκίπερ του Άρη, ενώ στο 85’ ήρθε το τρίτο δοκάρι για την ομάδα του Κόουλμαν.

Αυτή τη φορά, ο Μπαρτόλο πάτησε περιοχή και απέφυγε τον Διούδη, ωστόσο η προσπάθειά του από πλάγια θέση, κατέληξε στο δεξί δοκάρι...

MVP: Έχοντας συμπαραστάτες τα δοκάρια του, ο Σωκράτης Διούδης έκανε εξαιρετική εμφάνιση και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του, με αρκετές σημαντικές αποκρούσεις.

Η... σφυρίχτρα: Πολλές κάρτες από τον Ζαμπαλά, που έδειξε άμεση την απευθείας κόκκινη στον Γαλανόπουλο για το σκληρό μαρκάρισμα του 24ου λεπτού.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (81’ Φρίντεκ), Γαλανόπουλος, Μόντσου, Ράτσιτς, Μορουτσάν (70’ Παναγίδης), Σίστο (46’ Πέρεθ), Μορόν (70’ Αλφαρέλα)

Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Ντούντου, Νινγκ, Μάικιτς, Ρόουζ, Γιαννιώτας

Asteras AKTOR (Κρ. Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος (64’ Καστάνιο), Ιβανόφ, Σιλά, Τζανδάρης (80’ Γκονσάλες), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (90+2’ Μεντιέτα), Κετού, Καλτσάς, Τζοακίνι (64΄Οκό)

Στον πάγκο: Τσιντώντας, Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Εμμανουηλίδης, Πομόνης, Χαραλαμπόγλου

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Μηνούδης, Κωνσταντίνου

4ος: Κεχαγιάς

VAR: Ευαγγέλου, Κουκουλάς