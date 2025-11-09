ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τουμπά: «Η πρώτη βελτίωση της ομάδας με τον Μπενίτεθ είναι στο πνευματικό επίπεδο»

Τουμπά: «Η πρώτη βελτίωση της ομάδας με τον Μπενίτεθ είναι στο πνευματικό επίπεδο»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Τουμπά ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Τη βελτίωση που έχει φέρει ήδη ο Ράφα Μπενίτεθ στον πνευματικό τομέα στον Παναθηναϊκό επεσήμανε ο Τουμπά σε δηλώσεις του στην Cosmote TV ενόψει του σημερινού μεγάλου ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.

Ο αμυντικός των πράσινων επεσήμανε ότι ο νέος τεχνικός της ομάδας δεν έχει χρόνο ακόμη για να δουλέψει στην τακτική τόσο πολύ κάτι που θα γίνει στην διακοπή του πρωταθλήματος, ενώ για τον αποψινό αγώνα υπογράμμισε ότι θα πρέπει αυτός και οι συμπαίκτες του να δώσουν μεγάλη προσοχή στην αμυντική λειτουργία καθώς απέναντί τους είναι μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

 

Προέρχεστε από μια ευρωπαϊκή νίκη πάρα πολύ σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας και έχετε μπροστά σας ένα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θεωρείς πως θα βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ το τελευταίο αποτέλεσμα;

 

«Θεωρώ πως κάθε νίκη είναι σημαντική, καθώς είχαμε ένα δύσκολο αγώνα απέναντι στη Μάλμε. Ξέρετε όμως, μπορείς να χάσεις με έναν εύκολο αντίπαλο, όπως και να κερδίσεις έναν δύσκολο. Άρα αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε, είναι να έχουμε ισορροπία προκειμένου να μπορούμε να φτάνουμε στις νίκες».

 

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι μια ομάδα που σχεδόν πάντα δημιουργεί προβλήματα στα εντός έδρας παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Βάσει των όσων έχει δει, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε καλύτερα συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια για να φτάσετε στη νίκη;

«Σκέφτομαι πως πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δημιουργεί ευκαιρίες και σκοράρει. Από την πλευρά μας, θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς, να λειτουργήσουμε καλά στην επίθεση και νομίζω πως θα έχουμε έναν καλό αγώνα».

 

 

Αν και είναι λίγες ημέρες στην ομάδα, έχει έρθει η Ράφα Μπενίτεθ. Ένας προπονητής που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του. Σε ποιους τομείς σας έχει βοηθήσει ήδη, αν και είναι μικρό το δείγμα γραφής και πού θεωρείς πως έχει βελτιωθεί η ομάδα με αυτόν στον πάγκο;

 

«Η πρώτη βελτίωση αφορά στο πνευματικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δουλέψουμε. Ας μην ξεχνάμε πως ουσιαστικά μέσα σε δέκα ημέρες, δώσαμε πέντε αγώνες. Άρα είναι πολλοί αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ όμως πως κατά τη διάρκεια της παύσης για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, θα έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε πολύ περισσότερο μαζί του και σε τακτικό επίπεδο, αλλά και το πνευματικό στο οποίο ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά».

 

