Βόλος: «Ντροπή σου Σούντγκρεν, κάναμε μήνυση - Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

Σάλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν προκαλέσει οι «βόμβες» Σούντγκερ για όσα φέρεται να συνέβησαν στα πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ την περσινή περίοδο, με τον Βόλο να περνά στην αντεπίθεση, λέγοντας είναι ψέματα και ανυπόστατα όλα όσα ανέφερε ο Σουηδός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».

sdna.gr