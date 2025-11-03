ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΚ πιο άστοχη ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα, θέλει 14 τελικές για ένα γκολ!

Μετά και το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όπου χρειάστηκε 18 τελικές για να σκοράρει στις καθυστερήσεις, η Ένωση είναι η πιο άστοχη ομάδα σε ολόκληρη της Super League! Στη χειρότερη πεντάδα και ο Παναθηναϊκός...

Η ΑΕΚ έφτασε μία ανάσα από το να πετάξει ακόμα δύο βαθμούς στη χθεσινή (2/11) αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες στη Ν.Φιλαδέλφεια, πριν βρει τελικά τη λύτρωση στο 92' με το γκολ του Πινέδα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μέτρησε συνολικά 18 τελικές προσπάθειες κόντρα στον Παναιτωλικό, αλλά ακόμα μία φορά αντιμετώπισε τεράστια δυσκολία να στο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο ματς που είχε προηγηθεί με την Ηλιούπολη στο Κύπελλο έφτασε στο 96' για να σκοράρει, ενώ στα δύο εγχώρια που είχαν προηγηθεί, τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ηττήθηκε μένοντας "άσφαιρη". Μοναδική φωτεινή εξαίρεση το κρεσέντο κόντρα στην Αμπερντίν, όπου μπορούσε και περισσότερα από τα έξι γκολ που σημείωσε. Δυστυχώς όμως για τους Κιτρινόμαυρους, αυτό ήταν μία ευχάριστη νότα στη φετινή επιθετική παραφωνία της, που της έχει ήδη στοιχίσει.

Η ΑΕΚ είναι εξάλλου η πιο άστοχη ομάδα σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, αφού μετά από εννιά αγωνιστικές έχει σημειώσει 10 γκολ όλα κι όλα, λιγότερα από τα μισά του Λεβαδειακού (21) που είναι στον αντίποδα ο πιο εύστοχος της Super League!

Συγκεκριμένα η Ένωση μετράει 140 τελικές, περισσότερες από κάθε άλλον, έχοντας πίσω της Ολυμπιακό (133), ΠΑΟΚ (132) και Κηφισιά (127), το οποίο μεταφράζεται σε σχεδόν 15,5 τελικές μ.ο. ανά ματς. Τι σημαίνει αυτό; Ότι χρειάζεται περισσότερες από 15 προσπάθειες για να πετύχει ένα τέρμα ή αλλιώς σημειώνει ένα γκολ σε κάθε 0,0714 τελικές.

sdna.gr 

