ΑΕΚ-Παναιτωλικός: Must win ματς για την «Ένωση» που θέλει να βγάλει αντίδραση κόντρα στους Αγρινιώτες

ΑΕΚ και Παναιτωλικός μονομαχούν στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που η «Ένωση» θέλει να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.

Η «Ένωση» βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς και είναι στο -6 από τον πρωτοπόρο, Ολυμπιακό (έχει παιχνίδι περισσότερο) και στο -4 από τον ΠΑΟΚ που δοκιμάζεται στις 19:30 στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό. Από την άλλη ο Παναιτωλικός βρίσκεται στη 10η θέση με οκτώ βαθμούς.

Στο στρατόπεδο του «δικεφάλου» υπάρχει ανησυχία με την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα. Ο Οκτώβριος ήταν καταστροφικός με τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες (οι δύο εξ αυτών στα ντέρμπι κόντρα στους διεκδικητές του τίτλου), ενώ από την ήττα με την Τσέλιε η απόδοση της «Ένωσης», με εξαίρεση το 6-0 κόντρα στην Αμπερντίν, είναι προβληματική.

Στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό έχασε με κάτω τα χέρια, πληρώνοντας τα ατομικά λάθη ενώ δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά τους «ερυθρόλευκους» που πήραν μια σχετική άνετη νίκη. Το γλυκό… έδεσε μεσοβδόμαδα στην Ηλιούπολη απέναντι στην ομώνυμη ομάδα που είναι στις χαμηλές θέσεις της Super League: η ΑΕΚ ήταν υποτονική, αδυνατούσε να φτάσει με αξιώσεις στο γκολ, το οποίο βρήκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Δημήτρη Καλοσκάμη, που είχε περάσει ως αλλαγή.

Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται αρχής γενομένης από το αποψινό ματς να αφήσουν όλα τα παραπάνω πίσω τους, να νικήσουν τους Αγρινιώτες, αλλά και τα επόμενα δύο παιχνίδια με τη Σάμροκ Ρόβερς και τον ΟΦΗ μέχρι την επόμενη διακοπή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, καθώς ο Πέτρος Μάνταλος θα εκτίσει την ποινή καρτών, ενώ εκτός είναι και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα. Ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει ούτε τους Ελίασον (υποβλήθηκε σε καθαρισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσεις για τέσσερις με έξι εβδομάδες) και Ζίνι, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Νοεμβρίου, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Ρομπέρτο Περέιρα που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στις 15 Αυγούστου και τη ρεβάνς κόντρα στον Άρη Λεμεσού για τα προκριματικά του Conference League, όπως και ο Άρολντ Μουκουντί (επέστρεψε στις προπονήσεις) που είχε αποβληθεί με τον ΠΑΟΚ και ήταν τιμωρημένος κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός είναι αήττητος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του, μετρώντας δύο νίκες και μια ισοπαλία. Οι Αγρινιώτες στο πρωτάθλημα την προηγούμενη αγωνιστική ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά, ενώ μεσοβδόμαδα πήραν μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Ελλάς Σύρου.

Ο Έλληνας τεχνικός αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα ενόψει του αποψινού αγώνα, αφού δεν έχει κανέναν αριστερό μπακ διαθέσιμο: εκτός είναι τόσο ο Μανρίκε, όσο και ο Αποστολόπουλος. Επίσης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μλάντεν και στον άτυχο Γιαλάτσο, που χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις - Μαρίν, Πινέδα - Καλοσκάμης, Κοϊτά (Ζοάο Μάριο), Κουτέσα - Πιερό.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες - Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς - Μπουχαλάκης, Εστεμπάν - Κοντούρης, Ενκολολό, Μίχαλακ - Άλεξιτς.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου

4ος: Νταούλας

VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δυο ομάδες θα αντιμετωπίσουν η μια την άλλη τη φετινή σεζόν, αφού στις 24 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena για το Κύπελλο Ελλάδας. Η «Ένωση» είχε νικήσει 2-1 με σκόρερ τους Πιερό και Καλοσκάμη, ενώ για τους φιλοξενούμενους είχε μειώσει στις καθυστερήσεις ο Αγκίρε.

