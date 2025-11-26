Η εμφάνιση που θα φορέσει σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την εμφάνιση που θα φορέσουν σήμερα οι παίκτες του στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Την εμφάνιση που θα φορέσουν σήμερα στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης οι παίκτες του έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός.
Με ανάρτησή στα social media οι Πειραιώτες αποκάλυψαν ότι θα… ντυθούν με τα ερυθρόλευκα, όπως και αναμενόταν, με την φωτογραφία να τη συνοδεύει και ένα απλό ενημερωτικό σχόλιο… τα χρώματα του αγώνα.
😍✨ Matchday colors#UCL #OLYRM pic.twitter.com/bcYsfyDdFB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025
