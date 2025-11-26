Youth League: Η Ρεάλ κέρδισε τον Ολυμπιακό κι έκανε το 5/5

Η πρώτη μονομαχία της ημέρας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε με νικήτρια τη δεύτερη, με τους Νέους των Μαδριλένων να επικρατούν 2-0 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για την πέμπτη αγωνιστική της league phase του Youth League.

Οι Ισπανοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ωστόσο αδυνατούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Γεωργακόπουλου, με τον Βασιλακόπουλο από πλευράς Πειραιωτών να έχει δοκάρι στο 72'.

Εντέλει, η Ρεάλ βρήκε το γκολ που έψαχνε με σουτ του Ντίεθ μέσα από την περιοχή στο 78', με ένα δοκάρι να ακολουθεί πριν διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στις καθυστερήσεις ο Μαρτίνεθ.

Η ισπανική ομάδα έκανε έτσι το 5/5 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου ο Ολυμπιακός είναι 20ός και κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στα νοκ άουτ - καθώς του αρκεί νίκη ενάντια στην Καϊράτ Αλμάτι την τελευταία αγωνιστική.

Σημειώνεται πως στο γήπεδο βρέθηκε και ο Μαρσέλο, που είδε τον γιο του να κάνει ντεμπούτο στον θεσμό με τη φανέλα των «μερένγκες», συναντώντας παράλληλα παλιούς γνώριμους.

Πηγή: sport-fm.gr