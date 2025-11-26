Ο Καραγκούνης δείπνησε μαζί με τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον Σολάρι

Μια βραδιά με έντονο άρωμα… ποδοσφαίρου έζησε η Αθήνα, καθώς ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Σαντιάγο Σολάρι βρέθηκαν μαζί για δείπνο σε εστιατόριο στην Ακρόπολη.

Οι δύο θρύλοι της Ρεάλ βρίσκονται στην Ελλάδα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ισπανική ομάδα, ενώ η βραδιά έδωσε την ευκαιρία για παλιές αναμνήσεις και χαλαρές συζητήσεις.

Υπενθυμίζουμε πως ο Έλληνας «θρύλος» έχει ξανά δειπνήσει με τον Βραζιλιάνο πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης πριν δύο χρόνια στην Ινδονησία, γεγονός που επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν.

