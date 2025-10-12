CIES: Κορυφαίος παίκτης Κ18 στον κόσμο ο Καρέτσας!

Θέση στο βασικό σχήμα της Εθνικής ομάδας αναμένεται να πάρει απόψε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, αλλά οι διακρίσεις για τον νεαρό άσο δεν σταματούν.

Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών στον κόσμο από το CIES Football Observatory, για την περσινή σεζόν. Εξάλλου, πέρυσι ο Καρέτσας έκανε μια τρομερή χρονιά, τόσο στο Βέλγιο, όσο και με την Εθνική ομάδα, στην οποία έκανε ντεμπούτο και καθιερώθηκε.

sdna.gr