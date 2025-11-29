ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Χωρίς τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι στο Αγρίνιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: Χωρίς τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι στο Αγρίνιο

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει μέχρι το Αγρίνιο ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, με τους Τσικίνιο, Μεχντί Ταρέμι και Ντάνιελ Ποντένσε να μένουν εκτός αποστολής.

Λειψός αναμένεται να είναι ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η σημαντική αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης άφησε αρκετά προβλήματα στους «ερυθρόλεκους», καθώς οι Τσικίνιο και Ντάνιελ Ποντένσε που βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή από το ματς, μένουν εκτός αποστολής, όπως και ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό να έχει ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση του Champions League.

Απουσία τελευταίας στιγμής αποτελεί και ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος δεν θα μπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα του χωρίς τέσσερις σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμιος πρωταθλητής και πάλι ο Οζιέ – Ισοφάρισε στις κατακτήσεις τον Λεμπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κέρδισε προοπτική, κέρδισε και παίκτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει ο Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Χωρίς τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕ/Απόλλων: Συνάντηση με Αστυνομία με σαφή μηνύματα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αντίδραση από την Ντιναμό Κιέβου για «σημαίες της επιτιθέμενης χώρας» στον αγώνα με την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πολύ καλή παρουσία της Νατάσας Λάππα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

NBA

|

Category image

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη