Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να προκριθεί στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας αδίκησε τον εαυτό της απέναντι στη Σκωτία και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, υπέστη ανατροπή και ηττήθηκε 3-1 στο «Χάμπντεν Παρκ».

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την εμφατική νίκη της Δανίας με 6-0 επί της Λευκορωσίας, στένεψαν τα περιθώρια της «γαλανόλευκης» για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Αρχικά, πρέπει να κάνει το 3/3 στα εναπομείναντα παιχνίδια του ομίλου για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι ενός εισιτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε περίπτωση που το καταφέρει αυτό και με τη λογική υπόθεση ότι Δανία και Σκωτία θα επικρατήσουν της αδύναμης Λευκορωσίας, τότε θα περιμένει την έκβαση της αναμέτρησης της Δανίας με τη Σκωτία για να δει σε ποια θέση θα τερματίσει στον όμιλο.

Αν το παιχνίδι των δύο αντιπάλων της, λήξει ισόπαλο, τότε η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο και θα πάρει το εισιτήριο για τη μεγαλύτερη εθνική διοργάνωση.

Στην περίπτωση όμως, που υπάρξει νικητής στο Σκωτία - Δανία, η Εθνική Ελλάδας θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα έχει νέα ευκαιρία μέσω των playoffs, στα οποία θα προκριθούν οι 12 ομάδες που θα βγουν δεύτερες στον όμιλο τους, μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League, οι οποίοι δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών του Μουντιάλ.

