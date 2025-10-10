ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να προκριθεί στο Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να προκριθεί στο Μουντιάλ

Μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 3-1 από την Σκωτία, δυσκόλεψε η πρόκριση στο Μουντιάλ, ωστόσο η «γαλανόλευκη» είναι ακόμα ζωντανή.

Η Εθνική Ελλάδας αδίκησε τον εαυτό της απέναντι στη Σκωτία και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, υπέστη ανατροπή και ηττήθηκε 3-1 στο «Χάμπντεν Παρκ».

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την εμφατική νίκη της Δανίας με 6-0 επί της Λευκορωσίας, στένεψαν τα περιθώρια της «γαλανόλευκης» για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Αρχικά, πρέπει να κάνει το 3/3 στα εναπομείναντα παιχνίδια του ομίλου για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι ενός εισιτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε περίπτωση που το καταφέρει αυτό και με τη λογική υπόθεση ότι Δανία και Σκωτία θα επικρατήσουν της αδύναμης Λευκορωσίας, τότε θα περιμένει την έκβαση της αναμέτρησης της Δανίας με τη Σκωτία για να δει σε ποια θέση θα τερματίσει στον όμιλο.

Αν το παιχνίδι των δύο αντιπάλων της, λήξει ισόπαλο, τότε η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο και θα πάρει το εισιτήριο για τη μεγαλύτερη εθνική διοργάνωση.

Στην περίπτωση όμως, που υπάρξει νικητής στο Σκωτία - Δανία, η Εθνική Ελλάδας θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα έχει νέα ευκαιρία μέσω των playoffs, στα οποία θα προκριθούν οι 12 ομάδες που θα βγουν δεύτερες στον όμιλο τους, μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League, οι οποίοι δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών του Μουντιάλ.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Αλγερία έγινε η 20ή ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ-Η λίστα και οι εκκρεμείς θέσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο ΛΕΞ σχολίασε την ανάρτηση του Τσιμίκα και έδωσε το σύνθημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φευγάτος ο Ριτσάρλισον: Προτάσεις από Παλμέιρας και Ορλάντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το γύρισε η Κύπρος!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να προκριθεί στο Μουντιάλ

Ελλάδα

|

Category image

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εντός έδρας αποστολές για Γερμανία και Γαλλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματιές στην ελληνική αγορά για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Γι' αυτό είναι απαραίτητη η διακοπή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπαπέ: «Αφήστε ήσυχο τον Γιαμάλ, είναι ένα παιδί 18 χρονών»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σον αποθέωσε τον Μέσι: «Έκανε το MLS ακόμα μεγαλύτερο, θέλω να γίνω σαν και αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Γιουβέντους θα κάνει νέα προσπάθεια για την απόκτηση του Μολίνα από την Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (10/10)

TV

|

Category image

Μάντζιος: «Μας αρέσει αυτό που χτίζουμε - Με δουλειά, θα έρθουν και οι νίκες!»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μοιραίος ο Σούνιτς στο φινάλε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη