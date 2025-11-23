ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan Super League: Σέρρες, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια στο επίκεντρο για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Η 11η αγωνιστική συνεχίζεται με τρία μεγάλα ματς: Πανσερραϊκός–Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ–Κηφισιά και ΑΕΚ–Άρης στην επιστροφή Χιμένεθ.

Μετά τη χθεσινή επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη, η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται σήμερα με τρία μεγάλα παιχνίδια που αναμένεται να καθορίσουν τη μάχη της κορυφής.

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (17:00)

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση με διαφορετικά «πρέπει» για κάθε πλευρά. Τα «λιοντάρια» βρίσκονται σε δύσκολη θέση, τελευταία στη βαθμολογία και με βαριά ψυχολογία μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Η πρόσληψη του Χεράρ Σαραγόσα σηματοδοτεί νέα εποχή, όμως τα προβλήματα είναι πολλά και οι απουσίες σημαντικές.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στις Σέρρες με ανεβασμένη ψυχολογία και με την «σπίθα» που έχει φέρει ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι «πράσινοι» έχουν μόλις μία νίκη στις τελευταίες πέντε επισκέψεις τους στο γήπεδο του Πανσερραϊκού, όμως η πρόσφατη εικόνα τους δείχνει πως θέλουν —και μπορούν— να συνεχίσουν νικηφόρα.

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (19:00)

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι όπου ο «Δικέφαλος» στοχεύει να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή. Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τρίποντο για να ξαναβρεθεί στο -2.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες (Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Καμαρά), ενώ από την άλλη πλευρά ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο με πολλά προβλήματα και δική του απουσία λόγω τιμωρίας.

Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του διατηρεί το αήττητο (4-1-0), ενώ η Κηφισιά φέτος μακριά από το σπίτι της έχει δείξει ανταγωνιστικότητα, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα ματς.

ΑΕΚ – Άρης: Η επιστροφή Χιμένεθ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00)

Το βράδυ, η OPAP Arena υποδέχεται μία άκρως συναισθηματική αναμέτρηση. Η ΑΕΚ τιμά τον Μανόλο Χιμένεθ, που επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος μετά τη σημαντική συμβολή του στην ιστορία της Ένωσης. Ωστόσο, με το σφύριγμα της έναρξης, τα συναισθήματα θα μπουν στην άκρη.

Η ΑΕΚ έρχεται από δύο νίκες στο πρωτάθλημα (Παναιτωλικό και ΟΦΗ), αλλά με χαμηλή παραγωγικότητα και προβληματική εικόνα στα ντέρμπι. Άγχος υπάρχει για τον τραυματία Φρανζί Πιερό, ενώ εκτός παραμένουν Κουτέσα και Ελίασον. Επιστρέφουν Ζίνι και Περέιρα.

Ο Άρης, με τον Χιμένεθ πλέον στον πάγκο, βρίσκεται σε παρατεταμένο αρνητικό σερί χωρίς νίκη εδώ και έξι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Στα θετικά, επιστρέφει ο Κάρλες Πέρεθ, όμως οι απουσίες παραμένουν πολλές.

Ιστορικά, η ΑΕΚ στην έδρα της έχει το πάνω χέρι απέναντι στον Άρη με πέντε σερί εντός έδρας νίκες και μηδέν παθητικό στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός (17:00, NS2HD)

ΠΑΟΚ-Κηφισιά (19:00, NS PRIME)

ΑΕΚ-Άρης (21:00, CS1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος-Λεβαδειακός (18:00, CS2HD)

ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ (20:00, CS1HD)

 

