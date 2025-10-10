Ματιές στην ελληνική αγορά για την ΑΕΚ

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ανδρέα Τετέι και τον Παύλο Παντελίδη είναι δεδομένο, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» δεν περιορίζονται στους δύο άσους της Κηφισιάς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η «Ένωση» σκανάρει την αγορά και για άλλες καλές περιπτώσεις παικτών από την Ελλάδα έχοντας κριτήρια όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ηλικιακά. Δύο εξ αυτών είναι ο 25χρονος αριστερός μπακ Μάριος Βήχος και ο 23χρονος δεξιός μπακ Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους στον Λεβαδειακό. Είναι δεδομένο πως τουλάχιστον για τη θέση του δεξιού μπακ θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης τον χειμώνα.

Η ΑΕΚ θέλει να τονώσει και να ανανεώσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της, ενώ μέσα στις προτεραιότητες είναι και η ανανέωση του συμβολαίου του Λάζαρου Ρότα, που λήγει το καλοκαίρι. Με τον 28χρονο άσο υπάρχει καλό κλίμα και εκφράζεται η αισιοδοξία πως τελικά θα υπογράψει, πριν μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του.

Όσον αφορά στον Τετέι, παρότι οι απαιτήσεις της Κηφισιάς είναι υψηλές και ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει το προβάδισμα (λόγω και των καλών του σχέσεων με την ομάδα των βορείων προαστίων), το θέμα είναι ακόμη ανοιχτό. Πιο προσιτή είναι η περίπτωση του Παντελίδη. Για αμφότερους, η ΑΕΚ είναι θετική να τους αφήσει ως το τέλος της σεζόν στην ομάδα που ανήκουν τώρα.

Εξάλλου, μετά το τετραήμερο ρεπό που πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ, επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Η προετοιμασία για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής στην OPAP Arena με τον ΠΑΟΚ δεν θα αρχίσει πριν από την Τρίτη-Τετάρτη, όταν και αναμένεται η επιστροφή των περισσότερων διεθνών. Μέσα στις μέρες που ακολουθούν θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή Μουκουντί, που ταλαιπωρείται από τράβηγμα, ενώ εκτός μάχης είναι σίγουρα ο τιμωρημένος Ρέλβας.

sport-fm.gr