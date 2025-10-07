Καλά νέα για Καρέτσα!

Καλά νέα για την Εθνική ομάδα ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι καλύτερα στην υγεία του, καθώς ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Ταμπάκο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ θα ταξιδέψει απευθείας από το Βέλγιο στη Γλασκώβη, όπου θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».

Ο Καρέτσας αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σκωτία και Δανία, καθώς η κατάστασή του έχει βελτιωθεί σημαντικά και πλέον βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάρρωσης.

Την ίδια στιγμή, στον Ρέντη πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση της Εθνικής πριν από την αναχώρηση για τη Γλασκώβη, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η προπόνηση είχε έμφαση στην τακτική, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δοκιμάζει σχήματα και συνδυασμούς ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σκωτία.

sport-fm.gr