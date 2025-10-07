Καλά νέα για Καρέτσα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και θα ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Καλά νέα για την Εθνική ομάδα ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι καλύτερα στην υγεία του, καθώς ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με τον Σωτήρη Ταμπάκο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ θα ταξιδέψει απευθείας από το Βέλγιο στη Γλασκώβη, όπου θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».
Ο Καρέτσας αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σκωτία και Δανία, καθώς η κατάστασή του έχει βελτιωθεί σημαντικά και πλέον βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάρρωσης.
Την ίδια στιγμή, στον Ρέντη πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση της Εθνικής πριν από την αναχώρηση για τη Γλασκώβη, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η προπόνηση είχε έμφαση στην τακτική, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δοκιμάζει σχήματα και συνδυασμούς ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σκωτία.
sport-fm.gr