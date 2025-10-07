ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλά νέα για Καρέτσα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καλά νέα για Καρέτσα!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και θα ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Καλά νέα για την Εθνική ομάδα ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι καλύτερα στην υγεία του, καθώς ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Ταμπάκο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ θα ταξιδέψει απευθείας από το Βέλγιο στη Γλασκώβη, όπου θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».

Ο Καρέτσας αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σκωτία και Δανία, καθώς η κατάστασή του έχει βελτιωθεί σημαντικά και πλέον βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάρρωσης.

Την ίδια στιγμή, στον Ρέντη πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση της Εθνικής πριν από την αναχώρηση για τη Γλασκώβη, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η προπόνηση είχε έμφαση στην τακτική, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δοκιμάζει σχήματα και συνδυασμούς ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σκωτία.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει στην Άντερλεχτ το καλοκαίρι ο Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα στη νέα εποχή!

Φούτσαλ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι του Γκεΐ η Λίβερπουλ, τον θέλει ελεύθερο ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζέραρντ: «Στη δική μου γενιά στην εθνική ήμασταν εγωιστές και ηττοπαθείς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιότητα, εμπειρία, χαρακτήρας και κορυφή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (8/10)

TV

|

Category image

Ακέφαλη 4 μήνες η Επιτροπή για τον Αθλητισμό, μετά τη παραίτηση Καπαρδή

Category image

Υμνεί Αλμέιδα η «MARCA»: «Ανασταίνει τη Σεβίλλη και αλλάζει τη ζωή των φίλων της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάραγκερ για Αμορίμ: «Θα απολυθεί πριν τα Χριστούγεννα, αποτυχία της Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπανούλης: «Αυτό ήταν που με δυσκόλεψε περισσότερο στη μετάβαση από παίκτης σε προπονητής»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη