Τέλος ο Παντελίδης

Τέλος στη συνεργασία του με τον Σάββα Παντελίδη έβαλε ο Asteras AKTOR. Όπως είχε προαναγγείλει το sport-fm.gr από το Σάββατο, η ήττα από τον Πανσερραϊκό οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να απολύσουν τον 60χρονο προπονητή, βλέποντας την ομάδα τελευταία στη βαθμολογία με μόλις δύο βαθμούς.

Ο απερχόμενος προπονητής είχε αναλάβει τους Αρκάδες στις 10 Οκτωβρίου 2024, δηλαδή έμεινε στον πάγκο σχεδόν έναν χρόνο. Στο διάστημα αυτό είχε σε 39 αγώνες 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 18 ήττες με γκολ 48 υπέρ και 52 κατά.

Επόμενη υποχρέωση για τον Asteras AKTOR είναι το ματς με την Κηφισιά στην Τρίπολη στις 19 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη. Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».