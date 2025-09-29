Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά το Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet, με μοναδικό εκκρεμότητα να είναι το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.
Παρά τις αντιξοότητες, η ΑΕΛ Novibet απέδειξε ξανά πως διαθέτει χαρακτήρα μέταλλο, αφού έμεινε όρθια στο Περιστέρι (1-1) απέναντι στον Ατρόμητο.
Ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πλέον, στο ταμπλό υπάρχει μόλις μια εκκρεμότητα, το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 27/09
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2
Άρης-Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28/09
ΑΕΚ-Βόλος 1-0
ΟΦΗ-Κηφισιά 1-3
Asteras AKTOR-ΠΑΟΚ 3-3
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29/09
Ατρόμητος-ΑΕΛ 1-1
Η βαθμολογία (*εκκρεμεί το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ)
sportfm.gr