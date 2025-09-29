Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής

Παρά τις αντιξοότητες, η ΑΕΛ Novibet απέδειξε ξανά πως διαθέτει χαρακτήρα μέταλλο, αφού έμεινε όρθια στο Περιστέρι (1-1) απέναντι στον Ατρόμητο.

Ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πλέον, στο ταμπλό υπάρχει μόλις μια εκκρεμότητα, το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Άρης-Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28/09

ΑΕΚ-Βόλος 1-0

ΟΦΗ-Κηφισιά 1-3

Asteras AKTOR-ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29/09

Ατρόμητος-ΑΕΛ 1-1

Η βαθμολογία (*εκκρεμεί το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ)