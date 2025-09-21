ΑΕΚ: «Κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για χέρι του Πινέδα»

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στη Λάρισα κόντρα στην AEL Novibet, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έχουν παράπονα από τη διαχείριση κυρίως του Βασίλη Φωτιά που βρισκόταν στο VAR.

Συγκεκριμένα διαμαρτύρονται για το φάουλ που έγινε πάνω στον Γιόβιτς από τον Παντελάκη, από το οποίο η Ένωση σκόραρε αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι του Πινέδα. Στην ΑΕΚ τονίζουν συγκεκριμένα ότι: “είχε σημαντικές παρεμβάσεις από το VAR, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τον διαιτητή στην φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Γιόβιτς. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, που να δει το χτύπημα και να μην καταλάβει ότι είναι κόκκινη στον Παντελάκη”.

Παράλληλα για το ακυρωθέν γκολ επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα καθαρό πλάνο που να δείχνει ότι ο Πινέδα έχει βρει την μπάλα με το χέρι “στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ριπλέι που να το δείχνει ξεκάθαρα (ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι). Όλοι μας μένουμε με την.εντύπωση πως μάλλον, αλλά σε καμία περίπτωση τόσο καθαρό πλανο που να επιτρέπει στον VAR να πει «είμαι βεβαιο δεν χρειάζεται να το δεις». Σε δυο λεπτά μέσα, είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση απο το VAR“.

sport24.gr