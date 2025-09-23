ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτόξευση Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησιάζει τον Κωνσταντέλια

Ο Χρήστος Μουζακίτης σημείωσε ισχυρή αύξηση αξίας αφού πριν από δώδεκα μήνες, η αξία του ήταν 450.000 ευρώ!

Εκτόξευση του Χρήστου Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησίασε τον Γιάννη Κωσταντέλια σε απόσταση δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt ενημέρωσε τις εκτιμώμενες αξίες 65 παικτών στην ελληνική Super League. Έτσι, ενώ ο μέσος του ΠΑΟΚ παραμένει ο πιο ακριβός Έλληνας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμυρίων ευρώ, η διαφορά από τη δεύτερη θέση έχει μειωθεί σημαντικά. Ο μέσος του Ολυμπιακού ακολουθεί τον 22χρονο, μετά από αύξηση 3 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μουζακίτης έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 25%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε όλο το πρωτάθλημα. «Η αύξηση της αξίας δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Μουζακίτης βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει επίσης συνδεθεί με τον νεαρό» αναφέρει χαρακτηριστικά το transfermarkt.

Βέβαια, δεν είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που βιώνει μια σημαντική αύξηση. Μεταξύ των μεγάλων... νικητών είναι ο 22χρονος τερματοφύλακας, Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος, όπως και ο Μουζακίτης, ανέβηκε κατά 3 εκατομμύρια ευρώ και τώρα αποτιμάται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ο επιθετικός Γκαμπριέλ Στρέφετσα (+1 εκατομμύριο ευρώ σε 7 εκατομμύρια ευρώ).

Ένας άλλος παίκτης είναι ο Πορτογάλος μέσος, Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο 22χρονος αποκτήθηκε από την ομάδα της πόλης του, τη Βιζέλα, για 4 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι και τώρα έχει αυξήσει την χρηματιστηριακή αξία του από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης που αύξησε την εκτιμώμενη αξία του είναι ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Φιλίπε Ρέλβας, αυξάνοντας την αξία του κατά 500.000 ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Θετική και αρνητική εξέλιξη παρατηρείται στον Παναθηναϊκό. Παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα, η αξία του Βιθέντε Ταμπόρδα αυξάνεται κατά 500.000 ευρώ στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και ο Αντριάνο Μπρέγκου λαμβάνει επίσης αρχική χρηματιστηριακή αξία 500.000 ευρώ.

Ωστόσο, αρκετοί παίκτες υπέστησαν επίσης υποτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Πέδρο Τσιριβέγια (-500.000 σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ), Γιώργο Κυριακόπουλο και Αχμέντ Τουμπά (και οι δύο -500.000 σε 2 εκατομμύρια ευρώ) και Τόνι Βιλένα (-300.000 σε 1 εκατομμύριο ευρώ).

