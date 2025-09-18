ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο Κόντης!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο Κόντης!

Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας και επίσημα τα ηνία του συλλόγου.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Χρήστος Κόντης. Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία του «τριφυλλιού» και θα καθοδηγήσει την ομάδα αρχικά στο ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Ο Κόντης θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» πιθανότατα ως και την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όταν και αναμένεται να αναλάβει ο νέος προπονητής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τεχνικό τιμ του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πράσινη παρακάμερα από τη νίκη της Ομόνοιας απέναντι στην ΑΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Έκανα λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν «χρυσή» και Νο2 όλων των εποχών στα 400μ., «ασημένια» και Νο3 η Παουλίνο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Επίσημο: Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο Κόντης!

Ελλάδα

|

Category image

Κύριοι, αυτός είναι ο Νεόφυτος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταλάντα: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Λούκμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν μεγαλύτερη κατοχή από τον Ολυμπιακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το σκηνικό με τον Σιμεόνε και τον οπαδό της Λίβερπουλ και οι «απαντήσεις» από το staff του «Τσόλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρης ο Χειλιμήτρης με 10.911€

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Παίξαμε καλό μπάσκετ, θα είμαστε έτοιμοι ενόψει Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε δίκη ο Ραούλ Ασένθιο της Ρεάλ για υπόθεση διαρροής σεξουαλικού βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη