«Σκόρπισε» τον ΠΑΟΚ με τεσσάρα ο τρομερός Λεβαδειακός!

Ο Λεβαδειακός έδειξε τις άγριες διαθέσεις από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος όταν πλήγωσε τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και ζόρισε την ΑΕΚ και την Τετάρτη (17/9) φρόντισε να επιβεβαιώσει με το πλέον ηχηρό τρόπο τη διάθεση αλλά και την ικανότητά του να είναι άκρως ανταγωνιστικός τη φετινή σεζόν.

Θύμα του ήταν ο ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου να είναι ψυχωμένοι και αποφασιστικοί απέναντι στους Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και να φτάνουν σε έναν υπερήφανο θρίαμβο, επικρατώντας πανάξια με 4-1 του αντιπάλου τους.

Το πρώτο μέρος βρήκε τους Βοιωτούς να προηγούνται δύο φορές με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα και το γκολ του Βήχου (ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Τσάλοφ) ενώ στο δεύτερο μέρος σημείωσαν δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (51′ 53′) με τους Πεδρόσο και Μανθάτη να εκτελούν τον Γκουσεσασβίλι και να σφραγίζουν τη νίκη της ομάδας τους, που στη συνέχεια του ματς απειλήθηκε ελάχιστα από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το ματς

Η πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson βρήκε τόσο τον Νίκο Παπαδόπουλο όσο και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προχωρούν σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα τους για να να δώσουν ευκαιρίες σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον Λεβαδειακό να επιβεβαιώνει πάντως με το καλημέρα ότι θα είναι και φέτος ανταγωνιστικός.

Συγκεκριμένα στο 12ο λεπτό όπου άνοιξε το σκορ, με τον Φίλων να συνδυάζεται με τον Βέρμπιτς και να κάνει επέλαση από τα δεξιά, για να μπει στην περιοχή του ΠΑΟΚ και να κάνει το γύρισμα, με τον Κεντζιόρα να προσπαθεί να κόψει αλλά να στέλνει άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του (1-0).

Η συνέχεια βρήκε τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν τα ηνία και με πρωταγωνιστή τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ισοφάριση. Στο 19′ ο κάπτεν του ΠΑΟΚ έκανε τη σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά ο Καμαρά αστόχησε με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση ενώ στο 27′ έδωσε πάσα πάρε-βάλε στον Ιβανούσετς αλλά ο Κροάτης έστειλε τη μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι με πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής.

Η πίεση του Δικεφάλου αυξανόταν και λίγο αργότερα ήρθε η ισοφάριση, με τον Φίλων να σπρώχνει τον Μπέρδο στη μεγάλη περιοχή και τον Τσάλοφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, για να νικήσει τον Λοντίγκιν στο 36′ έχοντας σύμμαχο και το δεξί δοκάρι (1-1).

Ωστόσο η χαρά των ασπρόμαυρων δεν κράτησε παρά μερικά λεπτά, με τον Λεβαδειακό να απαντάει άμεσα και να ξαναμπαίνει στη θέση του οδηγού στο 40′, με τον Βήχο να πετάγεται στο ύψος της μικρής περιοχής μετά από εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς και να γράφει το 2-1 με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του Γκουσεσασβίλι.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν επαναπαύτηκε από το προβάδισμα του Λεβαδειακού στο πρώτο μέρος και με την έναρξη του δεύτερου προχώρησε σε τρεις αλλαγές για να διατηρήσει φρέσκια την ομάδα του, με τους παίκτες του να συνεχίζουν να παίζουν σε υψηλή ένταση και μέσα σε λίγα λεπτά να πετυχαίνουν άλλα δύο γκολ!

Στο 51ο λεπτό ο Πεδρόσο έγραψε το 3-1 από την άσπρη βούλα αξιοποιώντας το πέναλτι που κέρδισε ο Φίλων σε αντικανονικό μαρκάρισμά του από τον Κεντζιόρα ενώ στο 53′ ο Μανθάτης εκμεταλλεύτηκε την τραγική αδυναμία των παικτών του ΠΑΟΚ να απομακρύνουν τη μπάλα από την περιοχή τους και με γεμάτο σουτ από το ημικύκλιο εκτέλεσε τον Γκουσεσασβίλι (4-1).

Η συνέχεια βρήκε τον Λουτσέσκου να ρίχνει στο 55ο λεπτό τους Πέλκα, Τάισον και Μύθου και στο 66′ να κλείνει τις αλλαγές του με τους Μεϊτέ και Μπάμπα, ωστόσο μέχρι το 70ο λεπτό η μοναδική αξιόλογη φάση του ΠΑΟΚ απέναντι στον άριστα στημένο στην άμυνά του Λεβαδειακό ήταν το σουτ του Καμαρά στο 66′ από το ημικύκλιο που δεν βρήκε στόχο.

Στο 73′ οι πράσινοι της Βοιωτίας άγγιξαν το πέμπτο γκολ με το σουτ του Παλάσιος που απέκρουσε με υπερένταση σε κόρνερ ο Γκουσεσασβίλι ενώ από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έγινε ξανά απειλητικός στο 80′, με το σουτ του Τάισον -μετά από συνεργασία του με τον Ζίβκοβιτς- να μη βρίσκει στόχο.

Στο 88ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν ένα δεύτερο γκολ στο ματς αλλά ο Λοντίγκιν αντέδρασε εξαιρετικά στο σουτ του Πέλκα που είχε κατεύθυνση στην αριστερή γωνία της εστίας του, με τα 12 λεπτά των καθυστερήσεων να βρίσκουν τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν εναγωνίως μία αντίδραση αλλά τους γηπεδούχους να κλείνουν όλους τους χώρους.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτζι (46′ Σιμελίδης), Μανθάτης, Πεδρόσο, Φίλων (58′ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81′ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46′ Κωστή), Γκούμας (46′ Κοκάι)

ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (66′ Μπάμπα), Μπιάνκο (66′ Μεϊτέ), Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (55′ Πέλκας), Μπέρδος (55′ Μύθου), Τσάλοφ (55′ Τάισον)

sport24.gr