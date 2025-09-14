Καλάμπρια: «Γι' αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό»

Η «Gazzetta dello Sport» φιλοξένησε μία αποκλειστική συνέντευξη του Νταβίντε Καλάμπρια, το μεγαλύτερος μέρος της οποίας αφορούσε τα κατορθώματα του Ιταλού δεξιού μπακ στην Ιταλία και την σχέση του με την Μίλαν.

Σε μία ερώτηση που του έγινε σχετικά με την απόφασή του να παίξει στον Παναθηναϊκό εκείνος απάντησε πως εκείνα που τον έπεισαν να έρθουν ήταν το γεγονός ότι οι «πράσινοι» τον ήθελαν πραγματικά, αλλά και ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος έπειτα από τόσα χρόνια. Ακόμη, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ανέφερε πως έπαιξε ρόλο στην απόφασή του και η πόλη της Αθήνας, που πάντα τον συνάρπαζε.

Τέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην μεγάλη του αγάπη, Μίλαν τονίζοντας πως όσο καιρό αγωνιζόταν εκεί και φορούσε την φανέλα της εκπλήρωνε ένα παιδικό του όνειρο.

gazzetta.gr