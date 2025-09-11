Λαμέλα: «Ο πόνος ξεκίνησε στα 22 μου...»

Ο Έρικ Λαμέλα, ο οποίος αποχωρώντας το καλοκαίρι από την ΑΕΚ, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 33 ετών-έχοντας παίξει επίσης μεταξύ άλλων σε Ρίβερ Πλέιτ και Τότεναμ-, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Αργεντινής TyC Sports, ότι ο συχνός πόνος στο ισχίο ήταν βασικός παράγοντας στην απόφασή του να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

«Αποχώρησα λόγω ενός σωματικού προβλήματος που με ταλαιπωρούσε εδώ και πολύ καιρό. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας το στο έπακρο, παρά το πρόβλημα αυτό, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο. Αυτό το πρόβλημα ήταν ακόμη πιο σοβαρό επειδή υπέφερα από φθορά χόνδρου και πρόσφατη προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα», είπε Έρικ Λαμέλα, ο οποίος πλέον έχει ενταχθεί στο επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλη.

«Ο πρώτος μου πόνος στο ισχίο μου ξεκίνησε στην ηλικία των 22 ετών, όταν άρχισα να νιώθω δυσφορία. Στα 25 μου, κατέληξα να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση επειδή δεν μπορούσα να αγωνιστώ λόγω του πόνου. Η επέμβαση πήγε καλά και ευτυχώς, συνέχισα να παίζω. Αλλά από τότε και μετά, όλα ήταν διαφορετικά για μένα, επειδή ήταν σαν να είχαν αντικαταστήσει το ισχίο μου. Δεν είχα ποτέ ξανά το ίδιο ισχίο», πρόσθεσε ο Λαμέλα, το σωματικό πρόβλημα του οποίου προέκυψε όταν ήταν ήδη στην Τότεναμ στην Αγγλία, την ομάδα για την οποία έπαιξε περισσότερο στην καριέρα του, με 257 συμμετοχές και 37 γκολ.

Παρά ταύτα, ο Αργεντινός εξήγησε ότι οι τελευταίες σεζόν του ήταν πιο δύσκολες:

«Αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο σοβαρά, με την έννοια ότι το ισχίο μου επηρεαζόταν όλο και περισσότερο και δεν μπορούσα να προπονούμαι όπως παλιά. Γι' αυτό έπρεπε να αλλάξω τον τρόπο προπόνησής μου. Αν προπονούμουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, δεν θα έπαιζα επειδή το ισχίο μου δεν μπορούσε να διατηρήσει ορισμένα επίπεδα απόδοσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας», κατέληξε ο Λαμέλα, νικητής του βραβείο Πούσκας του 2021 (για το ωραιότερο γκολ) , το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων The Best. Ο Αργεντινός σκόραρε ένα γκολ με το τακούνι ενώ αγωνιζόταν ακόμα για την Τότεναμ στην ήττα της Τότεναμ με 2-1 από την Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου στις 14 Μαρτίου 2021.

ΑΠΕ-ΜΠΕ