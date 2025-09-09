ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με Ουζουνίδη, ολοταχώς για Χιμένεθ

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Κάτι που ήταν δεδομένο, ουσιαστικά, από την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό πριν από περίπου δέκα ημέρες - στις 30/8 για την ακρίβεια. 

«Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια», καταλήγει η ενημέρωση της ΠΑΕ. Η επόμενη κίνηση θα είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μανόλο Χιμένεθ. 

Ο Ουζουνίδης αποχωρεί από του Χαριλάου έχοντας μετακομίσει εκεί τον  Δεκέμβριο του 2024. Πιστώθηκε την κατάληψη της πέμπτης θέσης και την έξοδο στα προκριματικά του UEFA Conference League αλλά του χρεώνεται ο αποκλεισμός από την Αράζ, μόλις στον Β' Προκριματικό Γύρο της διοργάνωσης. 

Συνολικά σε 22 επίσημα παιχνίδια μέτρησε 10 νίκες και από έξι ισοπαλίες και ήττες. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

