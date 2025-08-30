Έφτασε στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης για την Σπόρτινγκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

«Πάτησε» Λισαβόνα ο Φώτης Ιωαννίδης! Ο 25χρονος στράικερ, κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιο του στην Σπόρτινγκ, από την οποία ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει 25 εκατ. ευρώ και θα διατηρήσει και σημαντικότατο ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 25%.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) προσγειώθηκε στην πορτογαλική πρωτεύουσα προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος στη μεταγραφή του, με τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιωαννίδης. Όταν ρωτήθηκε αν επικοινώνησε με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, είπε: «Φυσικά και μίλησα μαζί του».

sport-fm.gr