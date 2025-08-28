Ιωαννίδης: «Μένουν τα τυπικά για τη μεταγραφή, εις το επανιδείν!»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τον Παναθηναϊκό και απαντώντας σε ερώτηση για το αν ήθελε να σκοράρει ανέφερε πως προτιμούσε να μην παίξει καθόλου αν ήταν να μην προκριθεί η ομάδα του.

Μεγάλη πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Europa League μετά το 0-0 με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία. Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν το πρόσωπο που συγκέντρωσε επάνω του όλα τα βλέμματα καθώς αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Μετά το τέλος του ματς ο αρχηγός των «πρασίνων» μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε αλλά θα γίνει στο μέλλον».

Για το αν είχε συνειδητοποιήσει πως ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Στην αρχή δεν είχα αντιληφθεί τι γινόταν. Μετά στο λεωφορείο το κατάλαβα και είχα μια συγκίνηση. Είχα παραπάνω άγχος απ’ όσο συνήθως γιατί ήθελα να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Το κάνω πάντα αλλά αυτή τη φορά ήταν, ίσως, η τελευταία μου φορά και το ήθελα λίγο περισσότερο από κάθε φορά».

Για το αν ήθελε να σκοράρει στο τελευταίο του ματς: «Καλύτερα να μην έπαιζα καθόλου αν σκόραρα και δεν περνούσαμε. Όλοι αγαπάμε το σύλλογό μας κι αυτό θέλουν όλα τα παιδιά. Τώρα αν έκανα και τα δύο, ήταν ιδανικά. Δυστυχώς δε σκόραρα αλλά περάσαμε. Αυτό μετράει».

Για το αν έχουν τελειώσει όλα με την Σπόρτινγκ: «Υπάρχει προφορική συμφωνία και μένουν τα τυπικά προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Αυτό ξέρω τώρα και θα ενημερωθώ αργότερα κι εγώ για τα περισσότερα. Ευχαριστώ καταρχάς τη διοίκηση που με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους συμπαίκτες που πέρασαν από εδώ γιατί είναι από τους λόγους που έκανα το επόμενο βήμα και κυνηγάω τα όνειρά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω κανέναν απ’ αυτούς. Θα παραμείνουν για πάντα στη ζωή μου».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Μην ξεχάσω τον κόσμο. Με στήριξε από την πρώτη στιγμή, ήταν δίπλα μου. Εγώ κρατάω και ακούω τα θετικά μόνο, έτσι είμαι σαν άνθρωπος και ό,τι άσχημο υπάρχει γύρο μου το απομακρύνω.

Εις το επανιδείν θα πω εγώ, όχι γιατί το λέμε, αλλά γιατί το πιστεύω».

