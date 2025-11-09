Ο Πετρουλάκης υπερασπίστηκε τον τίτλο του στα 10χλμ

Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ 29.34 στα Τρίκαλα, στον τελικό της σειράς Run Greece, στο 10άρι της Αθήνας ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου και του ΓΑΣ Ιλισσός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και πήρε και το ρεκόρ διαδρομής με επίδοση 30.03, χρόνος καλύτερος από το 30.08 του Μάριου Αναγνώστου από το 2022.

Όπως και στις γυναίκες, στη δεύτερη θέση του αγώνα δεν τερμάτισε Έλληνας, αλλά ο Γερμανός Μάριους Αμπέλε με χρόνο 30.48. Το αργυρό μετάλλιο στην ελληνική κατάταξη και χάλκινο στο σύνολο κατέκτησε ο Γιώργος Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 31.16, ενώ τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με επίδοση 31.21. Ο αθλητής, όπως και η Μελίσσα Αναστασάκη, ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη φορά σε λίγες ώρες, καθώς ήταν τρίτος και στα 5 χλμ. στον αγώνα του Σαββάτου.

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος» ήταν τα πρώτα λόγια του Πετρουλάκη μετά τη νίκη του. «Ήθελα να κάνω έναν χρόνο κάτω από 30 λεπτά. Βέβαια, είχα και στο νου μου ότι -αν δεν ήμουν τόσο καλά- μπορούσα να κάνω νέο ρεκόρ διαδρομής και χαίρομαι που το κατέρριψα.

Οι συνθήκες μάς δυσκόλεψαν, είχε αρκετή υγρασία είναι η αλήθεια. Πήγα και λίγο γρήγορα στην πρώτη ανηφόρα και “χρεώθηκα”, αλλά κατά τα άλλα μπόρεσα και έβγαλα αυτή την επίδοση. Στη συνέχεια, θα κάνω ένα πέρασμα από τον κλειστό στίβο. Έχω τώρα και τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις για λίγες μέρες και μετά ξεκινάμε προετοιμασία για τον ανοιχτό».

Για το αν θα ανέβει σε απόσταση με ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα, πρόσθεσε: «Μέχρι το 10άρι. Είμαι μικρός ακόμα. Και αργότερα, σε 5-6 χρόνια, ίσως να το γυρίσουμε και στα μαραθώνιο, θα δούμε…».

Με λιγοστές δυνάμεις τερμάτισε ο Γιώργος Τάσσης, παρ’ όλα αυτά ήταν δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: «Είχα μία ενόχληση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα, κάποια σύσπαση στη γάμπα. Δεν μπορούσα να κάνω την κούρσα που ήθελα. Αισθανόμουν λίγο κουρασμένος μετά το 2ο-3ο χιλιόμετρο. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες, έτσι ο αθλητισμός.

Συνεχίζουμε. Νομίζω βήμα-βήμα επιστρέφω στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Την άλλη βδομάδα θα πάω στην Κένυα για προετοιμασία. Στη συνέχεια της σεζόν θέλω να κάνω μια καλή κούρσα σε κάποιον καλό ημιμαραθώνιο στο εξωτερικό».

Ο τρίτος της κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Σέργιος Διακοστεφανής δήλωσε: «Ξανά εδώ, τέταρτη θέση γενικής, τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δύσκολη κούρσα, δεν σας το κρύβω, Ήμουν κουρασμένος από χθες στα 5 χλμ. και το ένιωσα μετά τα μισά της κούρσας. Ειδικά εκεί, στο 7ο-8ο χιλιόμετρο. Κατάφερα να κρατήσω τον ρυθμό μου και βγήκα τρίτος.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις μου. Όπως είπα και χθες, δεν έχω βάλει την προπόνηση που θα ήθελα, όμως βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελα. Οι συνθήκες ήταν λίγο καλύτερες από χθες, είχε ένα ελαφρύ αεράκι και λίγη περισσότερη υγρασία, αλλά τόσο-όσο».