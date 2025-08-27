ΑΕΚ: Τα πλάνα και τα «θέλω» του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει Άντερλεχτ!

Το έργο της Ένωσης δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς απέναντι υπάρχει μια πολύ ποιοτική ομάδα ιδίως μεσοεπιθετικά την οποία αν δεν περιορίσεις και δεν ελέγξεις τον ρυθμό μπορεί να σε καταστρέψει. Αυτό που συνέβη για παράδειγμα στο πρώτο 20λεπτο στο Βέλγιο, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Κάτι που έχει τονίσει και ο Μάρκο Νίκολιτς προς τους ποδοσφαιριστές του.

Ζητώντας από όλους, απόλυτη συγκέντρωση, πειθαρχία στο πλάνο, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα μέσα στο γήπεδο. «Θα πρέπει να προσέχουμε τα λάθη μας, να μην επαναληφθούν γιατί μπορεί να τιμωρηθούμε. Πρέπει να παίξουμε υπεύθυνα, να είμαστε δυνατοί, χωρίς λάθη και να παίξουμε συγκεντρωμένα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά και να παλέψουμε σε κάθε μέρος του γηπέδου δίνοντας τις μάχες μας.

Η Άντερλεχτ παίζει με ρυθμό και ένταση. Και σε εμάς μας αρέσει, αλλά θα πρέπει να τραβάμε χειρόφρενο και να το κοντρολάρουμε. Πρέπει να μην παρασυρθούμε και κάποιες στιγμές θα πρέπει να πατήσουμε το φρένο, να οργανωθούμε και να παίξουμε διαφορετικά», ήταν τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου. Είναι πράγματα που έχει πει και στους παίκτες του και τα οποία... φωτογραφίζουν κατά έναν τρόπο την τακτική του προσέγγιση εν όψει του αυριανού... τελικού.

Από εκεί και πέρα, η Άντερλεχτ έχει και τα τρωτά της σημεία. Ανασταλτικά είναι ευάλωτη και ασφαλώς, η ΑΕΚ έχει και την εμπειρία και την ποιότητα για να την χτυπήσει εκεί που πονά. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την Ένωση η οποία έχει φέρει εκεί που ήθελε την κατάσταση, να παίζει δηλαδή την παρουσία της στη League Phase, σε ένα ματς, έναν τελικό επι της ουσίας, μέσα στο σπίτι της. Στην έδρα της. Στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, που αναμένεται να είναι κατάμεστη καθώς έχουν απομείνει λίγα εισιτήρια.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πράγματι υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν διαμορφώσει μια περίπλοκη κατάσταση. Εκτός θυμίζουμε είναι δεδομένα ο τραυματίας Περέιρα που ούτως ή άλλως έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας αλλά και ο Μάνταλος λόγω της κόκκινης που δέχτηκε στις Βρυξέλλες.

Την ίδια ώρα, περιμένουμε να δούμε την κατάσταση των Ζίνι - Γκατσίνοβιτς. Ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός, βγήκε σήμερα στο γήπεδο με την υπόλοιπη ομάδα και όπως φαίνεται από το παραπάνω βίντεο έκανε πρόγραμμα με μπάλα. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε να δούμε την ετοιμότητα του...

Όπως αναμένουμε να δούμε και την ετοιμότητα του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος έχασε το πρώτο παιχνίδι λόγω μιας ενόχλησης αλλά πλέον, έχει ανεβάσει ρυθμούς και αναμένεται να είναι διαθέσιμος τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Για τα παραπάνω ζητήματα τοποθετήθηκε νωρίτερα - πριν την έναρξη της προπόνησης - ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εξήγησε: «Έχουμε κάποιες απώλειες. Ο Μάνταλος είναι τιμωρημένος και κάποιοι τραυματίες. Μερικοί θα είναι έτοιμοι και κάποιοι όχι. Έχω μια καθαρή εικόνα γι' αυτό».

Με τα παραπάνω δεδομένα και κυρίως, με το διπλό πρόβλημα που έχει προκύψει στα χαφ με την απουσία των Περέιρα-Μάνταλου, όλα δείχνουν πως ο Νίκολιτς θα επιλέξει και πάλι ως διάταξη το 4-2-3-1. Με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τον Ρότα δεξιά και τον Πήλιο να έχει ένα προβάδισμα αριστερά, έναντι του Πενράις. Το δίδυμο του άξονα θα το απαρτίζουν εκτός απροόπτου οι Πινέδα-Μαρίν, με τον Κοϊτά μπροστά τους, τους Κουτέσα-Ελίασον στις πλευρές αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Πιερό στην κορυφή. Πάντως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της χρησιμοποίησης και του Λιούμπισιτς από την αρχή για να υπάρξει ένας πιο δεμένος άξονας.

