Το γεγονός ότι η Ανόρθωση σε τέσσερις αγώνες αγνοεί τη νίκη, και στα πλείστα ματς δεν έχει ούτε καλή εικόνα, πιστοποιεί και το μέγεθος του προβλήματος. Η ανέκφραστη εικόνα του Τιμούρ Κετσπάγια στη συνέντευξη Τύπου και η ατάκα του ότι «δεν χρειάζεται μόνο πάθος» ήταν ένδειξη πως θα πρέπει να διορθωθούν πάρα πολλά. Και από πού να αρχίσει ο Γεωργιανός τεχνικός αφού είναι παντού τα προβλήματα. Στην άμυνα σε τέσσερις αγώνες δέχθηκε πέντε γκολ και στην επίθεση σκόραρε μόλις δύο γκολ. Ο τεχνικός των κυανολεύκων ελπίζει πως, με την ενσωμάτωση των τελευταίων αποκτημάτων, θα υπάρξει βελτίωση.

Το αρνητικό είναι πως μπροστά της η «Κυρία» έχει δύο ματς-ντέρμπι. Πρώτα με την Ομόνοια εντός (Κυριακή, 28/09) και ακολούθως εκτός με την ΑΕΛ (Σάββατο 03/10). Ο Μιχάλης Ιωάννου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και είναι αμφίβολος, ενώ δεδομένα εκτός θα είναι ο Ευαγόρας Χαραλάμπους, όπως και ο τιμωρημένος Φουρτάδο.