20 λέξεις για την πεντάρα, 90 λεπτά φωνή...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΛ πήγε στο ΓΣΠ με 100 κιλά πίεση στην πλάτη της και ένα σωρό απουσίες για να κοντράρει μία ομάδα η οποία την κερδίζει τα τελευταία πολλά χρόνια στο γηπέδό της.

Ο Τραμετσάνι είχε μία ευκαιρία, να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο θα οδηγούσε την ομάδα σε μία τουλάχιστον καλή εμφάνιση. Απέτυχε.

Η ομάδα του δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα, όχι να βάλει δύσκολα στον αντίπαλο, αλλά να κρατήσει λίγο την μπάλα και να παγώσει τον ρυθμό. Η Ομόνοια σταμάτησε στα 5 και πλέον ο Ιταλός, ο οποίος περιορίστηκε σε καμιά 20αριά λέξεις χωρίς να θέσει τον εαυτόν του στη διάθεση του Δ.Σ. μετά το τέλος του αγώνα, θα αποχωρήσει.

Το πρότζεκτ - Τραμετσάνι απέτυχε, ο ίδιος ο Τραμετσάνι απέτυχε και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Το 3-5-2 ή αν και πότε θα το αλλάξει. Προφανώς και είναι άτοπο εκ των υστέρων να πούμε ότι η επιλογή να προσληφθεί ο Ιταλός ήταν λανθασμένη. Όμως ήταν. Θα μπορούσε να φύγει πολύ πιο νωρίς; Θα μπορούσε... 

Πλέον η διοίκηση θα πρέπει να εμπιστευτεί πρώτα το ρόστερ της και ακολούθως να προσλάβει έναν προπονητή που και αυτός θα πιστέψει στους παίκτες και τις δυνατότητές τους.

Ποτέ δεν είπαν ότι θα πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα στην ΑΕΛ. Ο αρχικός στόχος οριοθετήθηκε στην εξάδα και στην παρουσία μιας ομάδας που αν μη τι άλλο θα παραλληλίζεται με την παρουσία του κόσμου της ΑΕΛ στις εξέδρες. Όπως αυτοί δεν σταμάτησαν λεπτό λόγου χάρη να τραγουδούν το βράδυ της Δευτέρας στο ΓΣΠ την ώρα που η ομάδα γνώριζε την συντριβή, έτσι κι αυτοί, οι παίκτες να ακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό πλάνο. 

Η ΑΕΛ στο ΓΣΠ έδειξε ανέτοιμη σε όλα της. Το να την… ετοιμάσει ο νέος προπονητής τουλάχιστον για να κάνει τα βασικά στο γήπεδο δεν είναι δύσκολο να συμβεί. Και το θετικό, αν υπάρχει κάτι θετικό για να σταθεί κανείς, είναι ότι είμαστε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΛ θέλει έναν προπονητή άμεσα.

 

 

Διαβαστε ακομη