Τα θετικά και η αδυναμία…

Με αυτοματισμούς, όμορφες εναλλαγές της μπάλας και καλή ανάπτυξη, ο Απόλλωνας συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών στο παιχνίδι με την Ένωση (3-0). Απέναντί του βρέθηκε ένας πολύ καλός αντίπαλος και για να καταφέρουν οι κυανόλευκοι να πετύχουν το πρώτο γκολ κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες. Έπειτα τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή. Αν πρέπει να τονιστεί μια αδυναμία της ομάδας ήταν ότι η Ένωση έβγαλε μερικές επικίνδυνες κόντρα επιθέσεις και θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Συνεπώς, σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται περισσότερη συνοχή των γραμμών και συγκέντρωση.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (20:00), ένα ομολογουμένως δύσκολο παιχνίδι, όπου ο στόχος είναι η τρίτη σερί νίκη. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, θα επιστρέψει στις επιλογές ο Βέισμπεκ, ενώ εκτός είναι ο τιμωρημένος Σπόλιαριτς. Αμφίβολοι επί του παρόντος είναι οι Μάρκες, Ροντρίγκες και Μαρσελίνο. Ο Βούρος δέχθηκε ένα κτύπημα στο προχθεσινό ματς και σήμερα θα φανεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.