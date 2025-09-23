ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα θετικά και η αδυναμία…

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα θετικά και η αδυναμία…

Δεύτερη σερί νίκη για τον Απόλλωνα και... ηρεμία

Με αυτοματισμούς, όμορφες εναλλαγές της μπάλας και καλή ανάπτυξη, ο Απόλλωνας συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών στο παιχνίδι με την Ένωση (3-0). Απέναντί του βρέθηκε ένας πολύ καλός αντίπαλος και για να καταφέρουν οι κυανόλευκοι να πετύχουν το πρώτο γκολ κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες. Έπειτα τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή. Αν πρέπει να τονιστεί μια αδυναμία της ομάδας ήταν ότι η Ένωση έβγαλε μερικές επικίνδυνες κόντρα επιθέσεις και θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Συνεπώς, σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται περισσότερη συνοχή των γραμμών και συγκέντρωση.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο μεγάλο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (20:00), ένα ομολογουμένως δύσκολο παιχνίδι, όπου ο στόχος είναι η τρίτη σερί νίκη. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, θα επιστρέψει στις επιλογές ο Βέισμπεκ, ενώ εκτός είναι ο τιμωρημένος Σπόλιαριτς. Αμφίβολοι επί του παρόντος είναι οι Μάρκες, Ροντρίγκες και Μαρσελίνο. Ο Βούρος δέχθηκε ένα κτύπημα στο προχθεσινό ματς και σήμερα θα φανεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ/Επιστολή Εθνικού στην Ε.Δ: «Η απάντηση του διαιτητή ήταν it's not my job»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Και από πού να αρχίσει;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ουμτιτί για Ντεμπελέ: «Όντως τον έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν ξύπνησε - Δεν συνειδητοποιούσε ότι ήταν στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα θετικά και η αδυναμία…

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Λίβερπουλ και Χράβενμπεργκ κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ποιότητα που μέτρησε και η ευκαιρία για ανέβασμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πιέσεις και του ΟΗΕ σε FIFA και UEFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπουλής και Νεοφυτίδης μαζί στην Αθήνα: Καφές, αναμνήσεις και… προβληματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτόξευση Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησιάζει τον Κωνσταντέλια

Ελλάδα

|

Category image

Δηλαδή, ο Ανδρέου δεν έκανε στην ΑΕΛ, αλλά πληρούσε τα κριτήρια στην Ομόνοια;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέα επίθεση Σκόουλς στον Ράσφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

20 λέξεις για την πεντάρα, 90 λεπτά φωνή...

ΑΕΛ

|

Category image

Το θέμα είναι πότε φεύγει…

ΑΕΛ

|

Category image

Μόνο αυτοί στο ΓΣΠ…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντεμπελέ: Άφησε τον κόσμο να αγγίξει τη Χρυσή Μπάλα μετά την απονομή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη