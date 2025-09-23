Νέα επίθεση Σκόουλς στον Ράσφορντ

Πρώτα ήρθε η ασίστ απέναντι στη Βαλένθια, έπειτα οι δύο γκολάρες στο Champions League με τη Νιούκαστλ και τέλος η νέα ασίστ κόντρα στη Χετάφε. Ο Μάρκους Ράσφορντ έχει ήδη... ανοίξει τα φτερά του στην Μπαρτσελόνα, βρίσκει τα πατήματά του στη νέα του ομάδα και μαζί ξανά τον καλό του εαυτό.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως χρειαζόταν αυτή τη φρέσκια αρχή, ένα νέο περιβάλλον για να γίνει και πάλι αυτός που μπορεί. Και πολλοί δείχνουν να χαίρονται για αυτόν, για την εξαιρετική του φόρμα. Όχι όμως και ο Πολ Σκόουλς. Ο θρυλικός μέσος έγινε ο τελευταίος από τους legends της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τα... χώνουν στον διεθνή Άγγλο, αφού δεν δίστασε να παραδεχθεί πως δεν ενδιαφέρεται για εκείνον μετά τον τρόπο που αποχώρησε από τους Κόκκινους Διαβόλους.

gazzetta.gr