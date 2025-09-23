Καθοριστική συνεδρία στην ΑΕΛ για το μέλλον του Τραμετσάνι

Αύριο κρίνεται το μέλλον του Πάολο Τραμετσάνι στην ΑΕΛ. Απόψε πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ανάμεσα στους διοικητικούς παράγοντες των γαλαζοκιτρίνων, στην οποία συζητήθηκαν τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη βαριά ήττα από την Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, έχει προγραμματιστεί συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου για αύριο το πρωί (09:00), προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση για την παραμονή ή όχι του Ιταλού προπονητή.