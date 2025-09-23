«Λίβερπουλ και Χράβενμπεργκ κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του»
Η Λίβερπουλ θέλει να δέσει τον πυλώνα της μεσαίας της γραμμής, με τους «κόκκινους» να είναι κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Ράιαν Χράβενμπεργκ.
Ένα από τα πολλά καλά του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, είναι η εκτόξευση του Ράιαν Χράβενμπεργκ. Στα χέρια του Ολλανδού ο νεαρός χαφ πραγματοποιεί εμφανίσεις καριέρας και δείχνει ένας ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Λίβερπουλ δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό στην περίπτωση του, ειδικά μετά τον τρόπο που έχασε τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, την ώρα που κινδυνεύει να χάσει και τον Ιμπαραϊμά Κονατέ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η Λίβερπουλ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Χράβενμπεργκ για να επεκτείνει την συνεργασία του με το κλαμπ και ουσιαστικά να τον δέσει μία και καλή στο «Άνφιλντ».
