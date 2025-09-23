«Λίβερπουλ και Χράβενμπεργκ κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του»

Ένα από τα πολλά καλά του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, είναι η εκτόξευση του Ράιαν Χράβενμπεργκ. Στα χέρια του Ολλανδού ο νεαρός χαφ πραγματοποιεί εμφανίσεις καριέρας και δείχνει ένας ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Λίβερπουλ δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό στην περίπτωση του, ειδικά μετά τον τρόπο που έχασε τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, την ώρα που κινδυνεύει να χάσει και τον Ιμπαραϊμά Κονατέ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η Λίβερπουλ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Χράβενμπεργκ για να επεκτείνει την συνεργασία του με το κλαμπ και ουσιαστικά να τον δέσει μία και καλή στο «Άνφιλντ».

Πηγή: sport-fm.gr