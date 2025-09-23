ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ουμτιτί για Ντεμπελέ: «Όντως τον έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν ξύπνησε - Δεν συνειδητοποιούσε ότι ήταν στην Μπαρτσελόνα»

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί θυμήθηκε την εποχή που ήταν συμπαίκτης με τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην Μπαρτσελόνα, μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Όταν πριν από μερικά χρόνια ο Ουσμάν Ντεμπελέ γινόταν αντικείμενο αστείων λόγω της αδυναμίας που έδειχνε να συμπεριφερθεί επαγγελματικά ως ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, το ενδεχόμενο να τον δούμε να κατακτά μια Χρυσή Μπάλα έμοιαζε ως ανέκδοτο.

Εντέλει, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να το γυρίσει και μετά την ασύλληπτη σεζόν που έκανε πέρυσι με την Παρί Σεν Ζερμέν, πρόσθεσε στο παλμαρέ του το βαρυσήμαντο βραβείο.

Τον Ντεμπελέ δεν παρέλειψε να συγχαρεί ο άλλοτε συμπαίκτης του σε Μπάρτσα και εθνική Γαλλίας, Σαμουέλ Ουμτιτί, που πάντως θυμήθηκε και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο νυν πρωταθλητής Ευρώπης στη Βαρκελώνη.

Όπως είπε στο DAZN, «όντως τον έπαιρνα τηλέφωνο για να δω αν είναι ξύπνιος όταν είχαμε πρωινή προπόνηση. Ένα καλό παιδί, ανέμελο εντός και εκτός γηπέδου, που δεν είχε συνειδητοποιήσει πως έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό είναι ωραίο να βλέπεις πως εξελίχτηκε, πως ωρίμασε».

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη