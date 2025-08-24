ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρομάνο: «Η απόφαση έχει παρθεί: Ο Γιαζίτσι παραμένει στον Ολυμπιακό»

Ο Γιαζίτσι συνεχίζει στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Κύβος -όπως φαίνεται- ερρίφθη με τον Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «ερυθρόλευκων» στη νίκη επί του Asteras AKTOR αναμένεται να παραμείνει κάτοικος λιμανιού.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Τούρκος άσος θα συνεχίσει στους Πειραιώτες, αν και έφτασε πρόταση από γαλλικό σύλλογο.

«Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι επέστρεψε μετά τον τραυματισμό, σκοράροντας ένα κρίσιμο γκολ για τον Ολυμπιακό και δεν θα φύγει από την ομάδα. Παρά την πρόταση από ομάδα της Ligue 1, θα παραμείνει, η απόφαση έχει παρθεί», επισημαίνει ο Ιταλός ρεπόρτερ μέσω story στο Instagram.

Ελλαδα

