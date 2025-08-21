Ο Ιβάν Αζόν υποψήφιος για 3ος φορ στον Ολυμπιακό

Ο 22χρονος Ιβάν Αζόν είναι υποψήφιος για τη θέση του 3ου σέντερ φορ στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορία του Κώστα Νικολακόπουλου σήμερα στον Πρωταθλητή.



Ο Ισπανός επιθετικός είναι υπό αποχώρηση από την Κόμο μετά την απόκτηση και του Μοράτα, τον ξέρει αρκετά καλά ο Μεντιλίμπαρ από την πενταετία στην οποία έπαιξε στη Σαραγόσα και φυσικά δεν πιάνει θέση ξένου, με τον Ολυμπιακό να έχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Ιβάν Αζόν είχε μία καλή προετοιμασία το καλοκαίρι με την ιταλική ομάδα, έβαλε τρία γκολ, ήταν να υπογράψει στην Ίπσουϊτς αλλά η μεταγραφή του χάλασε και ακούγεται στην Ισπανία για τη Βαλένθια και την Αλμερία.





Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζήτηση επιθετικού μετά τον δανεισμό του Μπετανκόρ στην Αλμπαθέτε και κυρίως την παραχώρηση του Κωστούλα στην Μπράϊτον. Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε από την Βραζιλία η πληροφορία ότι κλείνουν τον 20χρονο Τάλις της Παλμέϊρας, κάτι που και τώρα ακόμη υπάρχει στο ρεπορτάζ της ομάδας του Άμπελ φερέϊρα. Ο νεαρός Βραζιλιάνος πιάνει θέση ξένου.

sportfm.gr