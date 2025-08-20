H απάντηση από τον Απόλλωνα για Σίμιτς και Μάρκοβιτς

Με τον Λαζάρ Μάρκοβιτς συμπληρώνει, όπως όλα δείχνουν, ο Απόλλωνας τον κατάλογο Α’.

Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, μετά από ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες για Σίμιτς και Μάρκοβιτς, επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος έρχεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

«Σε ότι αφορά την τελευταία μεταγραφή του καταλόγου Α νομίζω είμαστε πολύ πιο κοντά σε σύναψη συμφωνίας με τον Λαζάρ Μάρκοβιτς, τον οποίο αναμένουμε ίσως και αύριο να έρθει Κύπρο και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις» ανάφερε.