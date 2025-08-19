ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

A Bola: «Κοντά σε Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες-Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του δανεισμού από Παρί»

Η πορτογαλική A Bola επιβεβαιώνει πως ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στον Παναθηναϊκό.

«Ο Ρενάτο Σάντσες είναι κοντά στο να συνεργαστεί και πάλι με τον Ρουί Βιτόρια». Αυτός είναι ο τίτλος της A Bola, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου μέσου. Μάλιστα, επικαλούμενη και δικές της πηγές κάνει λόγο για προχωρημένες συζητήσεις με την Παρί, προκειμένου να αποκτηθεί ο διεθνής άσος με τη μορφή δανεισμού.

Η έγκυρη πορτογαλική ιστοσελίδα αναφέρει: «Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δουλειά με τον προπονητή που τον έβαλε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και με τον οποίο απόλαυσε την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τις οποίες επιβεβαίωσε η A Bola, ο Πορτογάλος μέσος ετοιμάζεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, τον οποίο προπονεί ο Ρούι Βιτόρια, με τη μορφή δανεισμού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο ελληνικός σύλλογος οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που, εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων, θα μεταφέρει τον Ρενάτο στην Αθήνα. Αυτή την Τρίτη, ο Πορτογάλος διεθνής είχε συνδεθεί με την τουρκική Τραμπζονσπόρ, αλλά ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο προσκήνιο και ο Ρενάτο αναμένεται να κατευθυνθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες».

Ελλαδα

