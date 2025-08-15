ΒΙΝΤΕΟ: Αυτό είναι το μαρκάρισμα του Ελ Κααμπί που έκανε έξαλλο τον Κόντε

Παραλίγο γενικευμένη σύρραξη, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Νάπολι και Ολυμπιακό.

Έπειτα από προβολή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ραχμάνι, ο Αντόνιο Κόντε, σε έξαλλη κατάσταση, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και όρμησε προς τον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού.

Δείτε σε βίντεο το μαρκάρισμα του Ελ Κααμπί, που έκανε έξαλλο τον Αντόνιο Κόντε: