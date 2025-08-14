Σταματά το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα και γίνεται συνεργάτης του Αλμέιδα στη Σεβίλλη!

Μετά από έναν χρόνο κοινής πορείας, η ΑΕΚ και ο Έρικ Λαμέλα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, με την Ένωση να ενημερώνει ότι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του κοινή συναινέσει.

Όσον αφορά την αγωνιστική του προσφορά, ο έμπειρος εξτρέμ αποχαιρέτησε την Ένωση, καταγράφοντας συνολικά πέρυσι 31 συμμετοχές (1.851′), 6 τέρματα και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο, από την Αγγλία προκύπτει ότι ο Λαμέλα σταματά οριστικά το ποδόσφαιρο, έχοντας πάρει εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη απόφαση

Παρόλα αυτά, παραμένει στον χώρο του αγαπημένου του αθλήματος και φημολογείται πως έχει συμφωνήσει πλήρως με τον Ματίας Αλμέιδα, για να ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα στη Σεβίλλη.

🚨Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

*️⃣El mediocampista rescindió su contrato en AEK, se retiró del fútbol y tendrá un nuevo desafío en el club en el que ya jugó.

🤝 @urieliugt pic.twitter.com/lmalDmRJtm — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025

sport-fm.gr