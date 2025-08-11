«Βελτιωμένη προσφορά του Παναθηναϊκού σε Μαφέο»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αποκτήσει δεξιό μπακ και σύμφωνα με την Ultima Hora έκανε βελτιωμένη προσφορά στον Πάμπλο Μαφέο.

Η Μαγιόρκα, στην οποία και ανήκει ο ποδοσφαιριστής, φέρεται να είναι θετική στην παραχώρηση του Μαφέο ως δανεικού με υποχρεωτική αγορά, ωστόσο ο 28χρονος άσος λέγεται ότι έχει άλλες προτεραιότητες και οι «πράσινοι» προσπαθούν να κάμψουν τις αμφιβολίες του προσφέροντας μεγαλύτερο συμβόλαιο.

Για τον Ισπανό άσο υπάρχουν προτάσεις από την Ισπανία και την Ιταλία, αλλά δεν τίθεται ζήτημα με την Σεβίλλη.

Ο Μαφέο, που έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και της Μάντσεστερ Σίτι, αγωνίζεται από το 2021 στη Μαγιόρκα και έχει συμβόλαιο ως το 2027. Την περασμένη περίοδο είχε 31 συμμετοχές και 2 ασίστ, με τις 30 εμφανίσεις να είναι για τη LaLiga.

sport-fm.gr