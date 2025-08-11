Τι μπορεί να αλλάξει ο Νίκολιτς ενόψει Άρη

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στην Κύπρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού, αλλά πέταξε εύκολα το προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχε πάρει στο πρώτο τέταρτο. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πολλά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του, κάτι που δεν έκρυψε μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για παιδιάστικα λάθη, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ξαναδεί από τους παίκτες του στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (14/8) στην OPAP Arena.

Ο Νίκολιτς ξεκίνησε στα Σπάτα την προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για τη ρεβάνς με τα ζητούμενα να είναι δύο. Η ΑΕΚ να έχει τη γνωστή συνοχή που παρουσιάζει υπό τις οδηγίες του στις γραμμές και να διαθέτει την απαιτούμενη συγκέντρωση τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Τα δύο συγκεκριμένα στοιχεία μετά το προβάδισμα των δύο τερμάτων στην Κύπρο έλειπαν από την Ένωση, κάτι που πλήρωσε γρήγορα μέσα στο ματς δεχόμενη την ισοφάριση

Η πιθανή επιστροφή Πινέδα και οι ανοικτές θέσεις στην ενδεκάδα

Στις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας την Τετάρτη ενδεχομένως να γίνουν πιο ξεκάθαρες και οι σκέψεις του Νίκολιτς για τα πρόσωπα. Είναι λογικό πάντως να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα μία από αυτές αναμένεται να είναι η επιστροφή του Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Μεξικανός χαφ έμεινε στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού, με τον Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του στο αρχικό σχήμα αλλά να μένει σε ρηχά νερά.

Αλλαγές ενδεχομένως υπάρξουν και στη μεσοεπιθετική τριάδα καθώς και στα τρία πρώτα επίσημα ματς της σεζόν οι δύο από τις τρεις θέσεις «παίζονταν», με τον Ζίνι μόνο να ξεκινάει και στα τρία παιχνίδια. Στο «δέκα» αντί του Κοϊτά επιλέχθηκε στην Κύπρο ο Μαρίν, ενώ δίπλα στον Ζίνι στην επίθεση επανήλθε ο Πιερό αντί του Γκατσίνοβιτς. Και οι δύο οι θέσεις ενόψει ρεβάνς φαίνονται ξανά ανοικτές με τον Νίκολιτς να έχει να επιλέξει ανάμεσα στους Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Κουτέσα (τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα να ξεκινάει) και Πιερό.

Φυσικά ο Νίκολιτς θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων. Ο Γιόβιτς ανεβάζει ρυθμούς στα Σπάτα και το γεγονός ότι η ΑΕΚ τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή της λίστα στη θέση του Μαρσιάλ σημαίνει ότι ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να τον χρησιμοποιήσει στη ρεβάνς. Προφανώς όχι από την αρχή καθώς ακόμα δεν είναι σε θέση να το κάνει με τις προπονήσεις που έχει στα πόδια του, αλλά θα μπορεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να τον περάσει ως αλλαγή. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον αν ο Πήλιος διατηρηθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας ή υπάρξουν σκέψεις για τον Πένραϊς, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει θέση στην ενδεκάδα στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια.

