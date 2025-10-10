Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εντός έδρας αποστολές για Γερμανία και Γαλλία

Η δράση στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις.

Στον 1ο όμιλο, η Γερμανία φιλοξενεί το Λουξεμβούργο, ενώ οι Σλοβάκοι ψάχνουν το 3/3 παίζοντας εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Στον 4ο, η Γαλλία αντιμετωπίζει εντός έδρας το Αζερμπαϊτζάν προερχόμενη από 2/2, με την Ισλανδία να φιλοξενεί την ίδια ώρα την Ουκρανία.

Από εκεί και πέρα, η Σουηδία ψάχνει τον σεφτέ υποδεχόμενη την πρωτοπόρο Ελβετία για το 2ο γκρουπ, ενώ για το 10ο, το Βέλγιο κοντράρεται με την εντυπωσιακή μέχρι τώρα Βόρεια Μακεδονία.

Το πρόγραμμα της ημέρας

1ος όμιλος

Γερμανία-Λουξεμβούργο (21:45)

Βόρεια Ιρλανδία-Σλοβακία (21:45)

2ος όμιλος

Σουηδία-Ελβετία (21:45)

Κόσοβο-Σλοβενία (21:45)

4ος όμιλος

Γαλλία-Αζερμπαϊτζάν (21:45)

Ισλανδία-Ουκρανία (21:45)

10ος όμιλος

Καζακστάν-Λιχτενστάιν (17:00)

Βέλγιο-Βόρεια Μακεδονία (21:45)

