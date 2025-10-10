Φευγάτος ο Ριτσάρλισον: Προτάσεις από Παλμέιρας και Ορλάντο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει στα χέρια του πρόταση για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας από τη Παλμέιρας, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Sun», αλλά και η Ορλάντο Σίτι μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του και προσπαθεί να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο 28χρονος διεθνής φορ απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι την πρόταση της Εβερτον, αλλά και τις προσφορές από ομάδες της Saudi Pro League, και μιλάει με την πρόεδρο της Παλμέιρας, Λέιλα Περέιρα, για να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ και η Ορλάντο έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

sdna.gr